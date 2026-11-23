Bagikan Ikuti GOAL di Google

Petinggi Bayern Munich, Uli Hoeness dan Karl-Heinz Rummenigge, menuai kecaman keras setelah membahas status kontrak Jamal Musiala secara terbuka terkait gangguan neurologis yang belakangan dialaminya. Mantan bek Hertha Berlin, Maik Franz, mengecam jajaran petinggi klub dan menyebut perlakuan mereka terhadap gelandang serang itu tercela.

Iklan

Perlakuan terhadap Musiala menuai kecaman

Jajaran petinggi Bayern mendapat kecaman keras atas pernyataan mereka baru-baru ini di hadapan publik mengenai kesehatan Musiala . Franz melontarkan kritik tajam kepada para petinggi klub saat tampil dalam acara media Jerman, Sport1. Kontroversi ini bermula dari komentar Hoeness dan Rummenigge kepada media baru-baru ini. Para petinggi Bayern itu secara terbuka membahas kemungkinan mengevaluasi ulang kontrak Musiala akibat gangguan neurologis yang masih dialaminya.

Gelandang serang berusia 23 tahun itu baru mencatatkan empat penampilan dan satu gol di Bundesliga musim ini. Pembahasan internal yang dilakukan secara terbuka itu kini memicu perdebatan luas di sepakbola Jerman. Penggemar maupun pengamat sama-sama terkejut melihat cara klub menangani persoalan pribadi yang begitu sensitif.

Franz kecam perilaku yang dinilainya tercela

Franz tak menahan diri dalam menilai situasi tersebut. Ia menuding jajaran petinggi Bayern memperlakukan bintang muda mereka dengan cara yang tidak dapat diterima. Namun, ia menegaskan bahwa kritik kerasnya tidak ditujukan kepada pelatih kepala Vincent Kompany maupun direktur olahraga Max Eberl.

"Apa yang dilakukan jajaran petinggi Bayern dalam hal ini, dan saya tidak mengacu pada Kompany atau Eberl, yang telah bersikap tanpa cela, melainkan pada tindakan Hoeness, Dreesen, dan Rummenigge, menurut saya tercela dan mendekati intimidasi," kata Franz. "Tidak pantas membicarakan kondisi medis dan dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap gaji seorang pemain di level ini secara terbuka. Menurut saya, itu tidak dapat diterima. Kita tidak boleh lupa bahwa Jamal telah melakukan segala yang ia bisa untuk kembali."

Iklan Iklan

Uang diutamakan ketimbang individu

Situasi ini membuat Franz mempertanyakan nilai-nilai dasar klub Bavaria tersebut. Ia menilai moto terkenal klub itu telah sepenuhnya dikesampingkan akibat cara agresif jajaran petinggi menangani masalah kesehatan Musiala.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB Tonton

"Kita tidak lagi berbicara tentang 'Mia san mia' ('Kami adalah diri kami sendiri'), melainkan 'Mia san money.' Uang diutamakan ketimbang individu. Itu tidak dapat ditoleransi," tambahnya.

Menanti kejelasan

Sorotan tajam kini tetap tertuju kepada jajaran petinggi Bayern Munich. Hoeness, Dreesen, dan Rummenigge kemungkinan akan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperjelas sikap mereka mengenai masa depan jangka panjang dan kesejahteraan Musiala di klub.

Iklan

Sementara itu, Musiala akan terus memusatkan perhatian sepenuhnya pada kesehatan dan pemulihan medisnya. Pemain berusia 23 tahun itu berharap dapat mengatasi gangguan neurologisnya dan kembali ke lapangan sesegera mungkin. Saat pulih sepenuhnya, ia tetap menjadi pemain penting bagi klub dan tim nasional.