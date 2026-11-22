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Perdebatan soal Jamal Musiala memicu kritik tajam terhadap FC Bayern München.

Cara para petinggi FC Bayern München memperlakukan Jamal Musiala terus menuai sorotan. Mantan pemain Bundesliga Maik Franz kini melontarkan kritik tajam. Stefan Effenberg sependapat dengannya, sementara Rio Ferdinand pun merasa heran.

Mantan bek yang pernah membela Eintracht Frankfurt dan Hertha BSC itu menyebut perdebatan soal Musiala yang dipicu para petinggi Bayern dalam acara 'Doppelpass' di Sport1 sebagai sesuatu yang "tercela". Bagi Franz, cara mereka menangani persoalan ini "sudah mirip perundungan".

Perdebatan soal Musiala bermula dari pernyataan tokoh Bayern Uli Hoeneß dalam acara 'Sonntags-Stammtisch' di BR, sebelum CEO Jan-Christian Dreesen menambahkan komentar di Abendzeitung dan anggota dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge mengeluarkan pernyataan yang lebih keras kepada Sky pada Jumat malam setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . "Jika dia tidak kembali menjadi Jamal seperti dulu, kami harus berbicara dengan keluarganya, dengan pemainnya, dan terutama dengan agensinya, karena kalau begitu, terus terang, angka-angka itu tentu tidak lagi bisa dibenarkan," katanya. Pada Sabtu, serikat pemain FIFPRO bahkan mengecam serangan terang-terangan itu dengan kata-kata keras dalam surat terbuka.

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Musiala memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030 dan dengan demikian menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di München. Pemain tim nasional itu kabarnya menerima €25 juta per tahun. Tak lama kemudian, ia mengalami cedera mengerikan di Piala Dunia Antarklub yang memaksanya absen berbulan-bulan, sebelum dua kali pingsan dalam pertandingan uji coba pada masa persiapan musim ini. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami gangguan fungsi neurologis disertai absence, salah satu bentuk kejang epilepsi .

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Dugaan bahwa pihak Musiala mungkin sudah mengetahui kondisi tersebut sebelum perpanjangan kontrak dibantah keras oleh presiden klub Herbert Hainer pada Sabtu . Sementara itu, Süddeutsche Zeitung mengaku mendapat informasi bahwa pada musim panas, para penasihat Musiala dan klub mencapai kesepakatan lisan untuk menyesuaikan kontraknya jika ia tidak mampu kembali menunjukkan performa seperti sebelumnya .

Perlakuan terhadap Jamal Musiala? "Melakukannya seperti ini sungguh buruk"

Bagi Franz, membahas pengurangan gaji Musiala dengan mempertimbangkan riwayat sulit yang dialaminya merupakan hal yang tidak pantas. "Kalau begitu, ini bukan lagi Mia san Mia, melainkan Mia san Money," katanya, sebelum menambahkan: "Kita masih berbicara tentang seorang manusia. Mereka bertiga termasuk orang paling berkuasa dalam sepakbola Jerman, dan mereka menyeretnya ke hadapan publik lalu menyorotinya secara mendalam. (...) Dua puluh tahun lalu, kita punya kasus Sebastian Deisler."

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Deisler pernah dianggap sebagai talenta sekali dalam seabad di Jerman sebelum mengakhiri kariernya pada Januari 2007, saat berusia 27 tahun, karena depresi yang diakibatkan cedera lutut parah dan tekanan besar dalam sepakbola profesional.

Mantan kapten Bayern Stefan Effenberg, yang juga hadir di 'Doppelpass', sependapat dengan Franz: "Pada prinsipnya, pemain yang cedera harus didampingi dan dilindungi di hadapan publik. Pernyataan-pernyataan Bayern itu buruk sekali. Kalian membuat banyak hal dipertanyakan. Kita semua sungguh berharap dia bisa kembali mencapai 100 persen. Lalu mengapa sekarang justru menegurnya seperti itu di hadapan publik? Tutup pintunya dan bicaralah dengan pemain serta agennya. Jangan di hadapan publik." Menegur pemain di hadapan publik tidak membantu "siapa pun". "Melakukannya seperti ini sungguh buruk."

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Effenberg terutama heran karena Hoeneß tidak membela pemain tersebut. "Itu membuat saya semakin bingung," kata mantan gelandang klub München itu. "Dulu Bayern memperpanjang kontrak pemain yang cedera parah untuk menunjukkan dukungan. Ini justru kebalikan dari apa yang Bayern lakukan terhadap Musiala."

Getty Images

Akankah perdebatan soal Musiala menimbulkan masalah bagi Bayern?

Selain itu, cara mereka menangani persoalan ini bisa membawa konsekuensi lanjutan. "Sebenarnya mereka juga harus mengatakan: Harry Kane cedera ( robekan ligamen sindesmosis, absen berbulan-bulan ; catatan redaksi), kami baru saja memperpanjang kontraknya, dengan bayaran tinggi pula. Jika dia tidak kembali ke kondisi 100 persen, kami harus membicarakan gajinya. Itulah yang seharusnya mereka lakukan."

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Franz menyampaikan pandangan serupa dan bahkan memperkirakan akan muncul masalah dalam negosiasi kontrak mendatang . "Kalian mungkin punya calon pemain terbaik dunia berikutnya dalam diri Michael Olise. Dia juga diharapkan memperpanjang kontrak dan mendapat gaji besar. Namun, di benaknya ada pikiran: Jika saya sakit atau cedera dan tidak tampil bagus, saya akan dijadikan sasaran empuk di hadapan publik," katanya, lalu menegaskan: "Wah, saya rasa mereka telah merugikan diri sendiri dengan tindakan itu."

Menurut Effenberg, bahkan diperlukan permintaan maaf terbuka "dari jajaran teratas". Menjelang dan selama rapat umum tahunan pada Sabtu, Hainer dan Dreesen, tanpa kehadiran Rummenigge serta Hoeneß, justru lebih berupaya meredakan isu yang mendominasi pembicaraan itu.

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"Kami semua selalu mengkhawatirkan sang pemain. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen juga telah menyampaikan hal itu," jelas Hainer. Dreesen menegaskan bahwa mereka tidak pernah bermaksud "menekan Jamal": "Kami semua berharap Jamal kembali menjadi Jamal seperti dulu. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia harus diberi waktu itu."

Rio Ferdinand kecewa terhadap FC Bayern München

Meski begitu, persoalan ini juga telah menjadi sorotan di luar Jerman. Legenda Inggris Rio Ferdinand menulis di X: "Bayern München seharusnya bisa bertindak lebih baik daripada ini... Jika mereka ingin merundingkan ketentuan yang lebih masuk akal bagi masa depan klub karena masalah kesehatan Jamal, sebaiknya mereka berbicara dengan dia dan timnya, bukan dengan media."

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Mantan bek Manchester United yang bertahun-tahun membela klub itu dan mencatat 81 penampilan bersama tim nasional tersebut merasa tidak lagi mengenali Bayern. "Situasi ini pasti sudah cukup berat bagi Jamal untuk dihadapi, tanpa media dan perwakilan klub membicarakannya secara terbuka. Bayern termasuk klub yang, jika dilihat dari jauh, selalu menunjukkan kelas dan standar yang dikagumi kebanyakan orang. Sayangnya, dalam situasi ini, mereka sama sekali tidak terasa seperti Bayern München."

Sementara itu, Musiala mendapat dukungan penuh dari jajaran pimpinan olahraga klub. "Kami sangat yakin dia punya kesempatan untuk kembali mencapai performanya. Kami di bagian olahraga punya keyakinan yang berbeda," kata direktur olahraga Max Eberl seusai laga melawan Köln ketika ditanya tentang pernyataan keras Rummenigge. Pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa Musiala adalah "pemain istimewa" dan ia percaya kepadanya. Pelatih asal Belgia itu tidak ingin "terseret ke dalam perdebatan ini, dan saya memang tidak melakukannya selama dua setengah tahun. Bahwa di klub kami ada banyak orang yang telah berbuat banyak bagi klub dan memiliki pendapat masing-masing, itu sepenuhnya tidak masalah," katanya.

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