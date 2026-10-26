Mexx Meerdink sangat kecewa dengan kekalahan AZ dari FC Twente (0-2). Menurut sang penyerang, AZ sebenarnya memiliki peluang, tetapi tim asal Alkmaar itu gagal memanfaatkannya dengan baik.

"Ya, kami lebih menguasai pertandingan, tetapi mereka melancarkan serangan balik dan langsung mencetak gol," kata Meerdink kepada ESPN saat merangkum pertandingan secara singkat. AZ akhirnya menyia-nyiakan pertandingan itu setelah kebobolan dua gol dalam sepuluh menit terakhir.

Padahal, AZ sendiri punya cukup banyak peluang untuk mencetak gol. Salah satunya ketika Meerdink bergerak ke belakang lini pertahanan Twente, tetapi umpan terobosan dari Mateo Chávez tak kunjung datang. Hal itu membuat Meerdink frustrasi.

"Ya, seluruh jalur tengah terbuka, tetapi dia tidak melihatnya," keluh Meerdink tentang rekan setimnya. "Sayang sekali, karena momen seperti itu sangat penting. Kami melancarkan serangan balik dan ruang terbuka, tetapi situasinya tidak disadari. Itu sangat disayangkan."

"Saya sampai kesal sekali," lanjut Meerdink saat kembali melihat rekaman pergerakannya. "Ya, itu disayangkan. Menurut saya, peluang untuk mengirim umpan seperti itu harus dikenali. Saya juga sudah mengatakan itu kepadanya."

Pertandingan berikutnya AJA Eredivisie 06.15 FCT

AZ pun kalah 0-2 dari FC Twente, antara lain karena peluang-peluang yang terbuang. Namun, Meerdink menolak anggapan bahwa timnya sedang mengalami kemerosotan performa pada musim gugur. "Tidak, saya sama sekali tidak mau membicarakan itu. Ini bukan awal yang kami inginkan. Saya jelas tidak akan mulai bicara soal kemerosotan performa, karena bukan itu yang terjadi. Kami akan terus melangkah."

AZ harus segera bangkit setelah gagal menang dalam tiga pertandingan liga terakhir. Sabtu mendatang, mereka akan menghadapi Ajax di Johan Cruyff Arena, lalu tim asuhan Leeroy Echteld menjamu Juventus di Liga Europa.