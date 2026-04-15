Mexx Meerdink menyampaikan pendapatnya yang sangat jelas mengenai pesaing AZ, Troy Parrott

Mexx Meerdink kembali mendapat kesempatan bermain bersama AZ pada Kamis ini, saat tim tersebut menghadapi Shakhtar Donetsk dalam leg kedua perempat final Conference League. Keputusan ini diambil oleh Leeroy Echteld menjelang final piala pada Minggu melawan NEC, karena biasanya Meerdink harus mengalah kepada Troy Parrott.

Meerdink mengagumi pesaingnya asal Irlandia, seperti yang terungkap pada konferensi pers Rabu menjelang pertemuan kedua dengan Shakhtar di panggung Eropa. ''Saya hanya memiliki rasa hormat, atas segala yang dia lakukan dan korbankan,'' kata penyerang tersebut seperti dikutip oleh Voetbal International dan media lainnya.

“Kita semua adalah atlet. Dan kita semua ingin bermain. Hanya saja saat ini saya harus menunggu, dan saya melakukannya dengan cara saya sendiri,” tegas Meerdink yang sabar, yang kini sudah pulih setelah masa-masa cedera. “Namun, saya sangat menghormati cara Troy menjalani semuanya.”

Meerdink juga menegaskan bahwa ia melihat Parrott terutama sebagai rekan, bukan sebagai pesaing. Dan bahwa kedua penyerang itu saling membantu. “Tentu saja. Seratus persen,” kata penyerang berambut pirang itu.

Fakta bahwa Meerdink akan menjadi starter pada Kamis melawan Shakhtar hanya membuatnya senang. "Itu tentu saja bagus. Saat yang tepat untuk menunjukkan diri saya," kata Meerdink yang penuh semangat, yang tahu bahwa AZ memiliki tugas berat untuk membalas kekalahan 3-0 pekan lalu.

Meerdink masih diturunkan sebagai pemain pengganti pada Minggu lalu melawan sc Heerenveen, yang berhasil dikalahkan 3-0 berkat gol dari Parrott. Hal serupa juga terjadi pada Kamis pekan lalu dalam laga tandang melawan Shakhtar di Krakow, Polandia.