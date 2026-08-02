Mexx Meerdink menjalani laga pada Minggu yang tak akan cepat ia lupakan. Penyerang AZ itu terkena tendangan Joey Veerman di sekitar telinganya saat menghadapi PSV di Johan Cruijff Schaal dan sempat mengira bagian tubuh itu copot. Meerdink bisa bernapas lega dan tak lama kemudian bahkan mencetak gol untuk 0-1, dalam duel yang pada akhirnya dimenangi AZ dengan skor telak 0-4.

Pada fase pembuka yang benar-benar awal di Philips Stadion, Veerman tanpa sengaja menancapkan kakinya ke telinga Meerdink. Sang penyerang terlihat sangat kesakitan, sementara Serdar Gözübüyük pada awalnya tidak meniup peluit untuk pelanggaran.

Wasit asal Haarlem itu pada akhirnya dipanggil ke layar VAR dan, tampaknya agak enggan, tetap mengeluarkan kartu merah untuk Veerman. Dengan bermain sepuluh orang, PSV menjalani pertandingan tanpa peluang.

"Telinga saya masih menempel," kata Meerdink sambil tertawa seusai laga kepada reporter Leo Oldeburger, yang membandingkan pencuri gol itu dengan Vincent van Gogh.

"Saya kesakitan, terutama ketika dokter terus menekan. Tapi dia memang harus menekan untuk merekatkannya. Untungnya sekarang sudah menempel dan nanti kami akan melihat apakah harus dijahit. Itu urusan nanti."

Veerman tidak memprotes kartu merahnya dan juga terkejut ketika melihat Meerdink menderita. Pemain PSV itu datang untuk menanyakan keadaannya. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu," ujar Meerdink tentang insiden tersebut.

"Awalnya saya tidak sadar, tetapi kemudian saya melihat darah. Saat itu saya agak panik, saya benar-benar panik. Lalu dokter datang, dan dia bilang tidak terlalu parah. Tapi rasanya sangat sakit," kata Meerdink.