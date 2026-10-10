Mexx Meerdink mengungkapkan apa yang dikatakan Gjivai Zechiël kepadanya setelah momen penalti melawan Feyenoord

AZ menelan kekalahan pertamanya musim ini saat bertandang ke markas Feyenoord pada Sabtu malam: 2-0. Momen yang banyak dibicarakan setelah laga adalah kemungkinan penalti untuk AZ, yang melibatkan Meerdink. Sang penyerang sendiri merasa seharusnya mendapat penalti, seperti yang ia katakan kepada ESPN.

Tepat sebelum jeda, AZ sempat terlihat akan mendapat penalti karena kiper Feyenoord, Tjark Ernst, diduga menjatuhkan Meerdink. Namun wasit Danny Makkelie dipanggil VAR ke monitor dan membatalkan keputusannya setelah meninjau ulang tayangan: tidak ada penalti.

Meerdink tidak setuju dengan keputusan itu. “Saya merasakan kontak. Saya tidak tahu tayangan seperti apa yang dia (Danny Makkelie, red.) lihat, tetapi saya pikir ini jelas penalti. Dia menginjak kaki saya. Kalau melihat tayangan dari belakang, Anda bisa melihat bahwa dia menyentuh saya.”

“Kalau ini terjadi misalnya di lini tengah, dia pasti meniup peluit. Dan dia memang sempat meniup peluit, pergi ke monitor, dan berdiri di sana cukup lama juga. Tapi ya, sayang...”

Keputusan Makkelie untuk tidak memberikan penalti memicu frustrasi besar pada diri Meerdink. Lawannya, Gjivai Zechiël, bahkan harus sedikit menenangkannya.

“Dia bilang: tenang saja, tidak ada apa-apa,” ujar Meerdink. “Saya paham kenapa dia bilang begitu. Tapi saya pikir kipernya juga sempat kaget.”

Tentang penampilannya sendiri, sang penyerang berkata: “Hari ini saya tidak mendapat terlalu banyak bola dan tidak terlalu banyak terlibat dalam permainan.” Ketika reporter Wouter Bouwman menyinggung bahwa ia berhadapan langsung dengan lawan-lawan yang bukan sembarangan dalam diri Jerry St. Juste dan Mika Mármol, Meerdink menanggapi sambil tertawa: “Ya, mereka tampil bagus hari ini. Tapi tugas saya adalah belajar agar bisa mencapai level itu di setiap pertandingan.”