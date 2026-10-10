Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Mexx MeerdinkESPN
Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Mexx Meerdink mengungkapkan apa yang dikatakan Gjivai Zechiël kepadanya setelah momen penalti melawan Feyenoord

Feyenoord vs AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie
M. Meerdink
T. Ernst

AZ menelan kekalahan pertamanya musim ini saat bertandang ke markas Feyenoord pada Sabtu malam: 2-0. Momen yang banyak dibicarakan setelah laga adalah kemungkinan penalti untuk AZ, yang melibatkan Meerdink. Sang penyerang sendiri merasa seharusnya mendapat penalti, seperti yang ia katakan kepada ESPN.

Tepat sebelum jeda, AZ sempat terlihat akan mendapat penalti karena kiper Feyenoord, Tjark Ernst, diduga menjatuhkan Meerdink. Namun wasit Danny Makkelie dipanggil VAR ke monitor dan membatalkan keputusannya setelah meninjau ulang tayangan: tidak ada penalti.

Meerdink tidak setuju dengan keputusan itu. “Saya merasakan kontak. Saya tidak tahu tayangan seperti apa yang dia (Danny Makkelie, red.) lihat, tetapi saya pikir ini jelas penalti. Dia menginjak kaki saya. Kalau melihat tayangan dari belakang, Anda bisa melihat bahwa dia menyentuh saya.”

“Kalau ini terjadi misalnya di lini tengah, dia pasti meniup peluit. Dan dia memang sempat meniup peluit, pergi ke monitor, dan berdiri di sana cukup lama juga. Tapi ya, sayang...”

Keputusan Makkelie untuk tidak memberikan penalti memicu frustrasi besar pada diri Meerdink. Lawannya, Gjivai Zechiël, bahkan harus sedikit menenangkannya.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

14 Okt 2026

COM

COM

AZ

AZ

Europa League

15 Okt 2026

HBS

HBS

“Dia bilang: tenang saja, tidak ada apa-apa,” ujar Meerdink. “Saya paham kenapa dia bilang begitu. Tapi saya pikir kipernya juga sempat kaget.”

Tentang penampilannya sendiri, sang penyerang berkata: “Hari ini saya tidak mendapat terlalu banyak bola dan tidak terlalu banyak terlibat dalam permainan.” Ketika reporter Wouter Bouwman menyinggung bahwa ia berhadapan langsung dengan lawan-lawan yang bukan sembarangan dalam diri Jerry St. Juste dan Mika Mármol, Meerdink menanggapi sambil tertawa: “Ya, mereka tampil bagus hari ini. Tapi tugas saya adalah belajar agar bisa mencapai level itu di setiap pertandingan.”

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google