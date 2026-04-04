Mexx Meerdink membuktikan dirinya layak mendapat tempat di starting line-up dengan mencetak gol pada penampilan comeback Clasie yang telah lama dinantikan

AZ berhasil mengantongi tiga poin pada Sabtu malam. Di Alkmaar, tim asuhan Leeroy Echteld berhasil mengalahkan Fortuna Sittard dengan skor 2-0. Jordy Clasie kembali tampil di lapangan setelah absen selama enam bulan akibat cedera. Namun, kemenangan ini tidak membuat klub tersebut naik peringkat. AZ tetap berada di posisi keenam.

Fortuna Sittard harus bermain tanpa sejumlah pemain andalan pada Sabtu malam. Justin Hubner dan Justin Lonwijk tidak masuk dalam skuad karena masalah paspor, sementara Mohammed Ihattaren tidak dalam kondisi fit. Di pihak AZ, Peer Koopmeiners, Jizz Hornkamp, dan Ro-Zangelo Daal absen.

AZ langsung tancap gas pada Sabtu malam. Hanya dalam waktu sebelas menit, tim ini sudah unggul di kandang sendiri, AFAS Stadion. Setelah kerja sama apik dari Weslley Patati dan Isak Jensen, Mexx Meerdrink berhasil mencetak gol dari jarak dekat.





Empat menit kemudian, tim asal Alkmaar itu sudah unggul 2-0. Sven Mijnans sama sekali tidak mendapat tekanan saat menerima bola di tepi kotak penalti, lalu ia melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jaring gawang.

Fortuna Sittard tampil tajam setelah istirahat. Melalui umpan silang Kristoffer Peterson ke Lance Duijvestijn yang tak terkawal, tim asal Limburg itu menjadi berbahaya, namun Jeroen Zoet berhasil menepis bola dari sudut gawang. Tak lama kemudian, Paul Gladon kembali nyaris mencetak gol dari tendangan sudut, namun Zoet kembali melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang.

Tiga kali berikutnya sepertinya keberuntungan berpihak pada tim tamu. Zoet berhasil menepis umpan silang tajam, namun secara tidak sengaja mengenai Shawn Adewoye, sehingga bola jatuh di kaki Duijvestijn, yang bisa menyelesaikannya dari jarak dekat. Namun, gelandang pinjaman dari Sparta itu berada dalam posisi offside, sehingga gol tersebut dianulir.

Delapan belas menit sebelum pertandingan berakhir, Jordy Clasie kembali bermain untuk AZ. Ia tidak bertanding selama enam bulan terakhir karena cedera pergelangan kaki.