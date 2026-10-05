Cedera Mexx Meerdink tidak parah. Hal itu disampaikan pelatih AZ, Leeroy Echteld, pada Senin di Rondo di Ziggo Sport. Meerdink tetap berada di ruang ganti saat jeda pertandingan Belanda - Serbia (2-1) karena mengalami sedikit keluhan fisik.

Echteld pertama-tama mengatakan bahwa dirinya senang jeda internasional sudah berakhir. “Karena para pemain jadi kembali bersama kami. Jadi Anda bisa berlatih lagi dengan mereka, kembali melakukan persiapan,” ujar pelatih AZ itu, yang melihat tidak kurang dari empat belas pemain pergi untuk tugas internasional.

“Besok (Selasa, red.) mereka masih memainkan satu pertandingan lagi, yaitu milik Belanda U-21. Rabu mereka libur, Kamis mereka kembali dan kemudian Anda hanya punya dua hari untuk Feyenoord. Itu disayangkan, karena tentu saja Anda ingin bisa berlatih lebih lama dengan mereka,” keluh Echteld. Pada Sabtu, Feyenoord - AZ sudah masuk agenda.

Menjelang pertandingan itu, kebugaran para pemain menjadi perhatian besar, karena Ro-Zangelo Daal dan Wouter Goes meninggalkan pemusatan latihan Belanda U-21 lebih awal. Echteld bisa memastikan bahwa duet tersebut kini sudah kembali bugar. Mexx Meerdink juga terpaksa meninggalkan lapangan pada Minggu malam saat Belanda - Serbia, dan karena itu langsung mengirim pesan kepada pelatihnya.

“Ya, saya senang dia keluar dan mengirim pesan bahwa itu tidak terlalu serius,” kata Echteld. Meerdink sudah digantikan saat turun minum oleh Joshua Zirkzee, setelah pada akhir babak pertama ia sempat terlihat berjalan pincang.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

“Ya, dia langsung memberi tahu saya,” lanjut Echteld. “Dia tadi pagi ada di sini. Sebenarnya dia ingin langsung lanjut ke Antwerpen, tetapi kemudian saya bilang: ‘Itu tidak bisa, nak. Besok pagi kamu datang lagi, dan setelah itu kamu boleh pergi’.”

Presenter Wytse van der Goot bertanya-tanya apa yang begitu penting hingga Meerdink harus ke Antwerpen. “Dia ingin sebentar ke spa, dia ingin memulihkan diri sejenak,” jawab Echteld. “Sebenarnya saya tidak masalah dengan itu kalau dia sama sekali tidak mengalami apa-apa. Tetapi sekarang besok pagi dia tetap harus datang lebih dulu untuk menjalani perawatan.”