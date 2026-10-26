Mexx Meerdink sangat terpukul oleh kekalahan AZ dari FC Twente (0-2). Menurut sang penyerang, AZ sebenarnya memiliki peluang, tetapi gagal memanfaatkannya dengan baik.

"Ya, kami lebih menguasai permainan, tetapi mereka melancarkan serangan balik dan langsung mencetak gol," kata Meerdink kepada ESPN saat merangkum pertandingan. AZ akhirnya kalah setelah kebobolan dua gol dalam sepuluh menit terakhir.

Padahal, AZ juga memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak gol. Salah satunya ketika Meerdink berlari lepas dari belakang lini pertahanan Twente, tetapi umpan terobosan dari Mateo Chávez tak kunjung datang. Hal itu membuat Meerdink frustrasi.

"Ya, area tengah terbuka lebar dan dia tidak melihatnya," keluh Meerdink tentang rekan setimnya. "Sayang sekali, karena momen seperti itu sangat penting. Kami melancarkan serangan balik dan ruangnya terbuka, tetapi peluang itu tidak terbaca. Sungguh disayangkan."

"Saya sampai kesal," lanjut Meerdink saat kembali melihat rekaman pergerakannya. "Ya, itu disayangkan. Menurut saya, peluang untuk memberikan umpan seperti itu harus bisa dikenali. Saya juga sudah mengatakan itu kepadanya."

Kegagalan memanfaatkan peluang turut membuat AZ kalah 0-2 dari FC Twente. Namun, Meerdink menolak anggapan bahwa timnya sedang mengalami penurunan performa pada musim gugur. "Tidak, saya sama sekali tidak mau membicarakan itu. Ini memang bukan awal yang kami inginkan. Saya jelas tidak akan menyebutnya sebagai penurunan performa, karena bukan itu yang terjadi. Kami terus melangkah."

AZ harus segera bangkit setelah gagal menang dalam tiga pertandingan liga terakhir. Sabtu mendatang, mereka akan menghadapi Ajax di Johan Cruyff Arena, sebelum tim asuhan Leeroy Echteld menjamu Juventus di Liga Europa.