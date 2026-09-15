Pelatih asal Italia, Simeone Inzaghi, selaku juru taktik Al Hilal Arab Saudi, mengumumkan susunan pemain timnya untuk laga menghadapi Al Gharafa Qatar, Selasa malam ini.
Al Hilal menjamu Al Gharafa pada Selasa malam ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga pekan pertama ajang Liga Champions Asia Elite.
Susunan pemain Al Hilal untuk menghadapi Al Gharafa adalah sebagai berikut:
Bono, Koulibaly, Yusuf Akcicek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savić, Simon, dan Mitrović.
Di sisi lain, Pedro Martinez mengumumkan susunan pemain Al Gharafa yang tersusun sebagai berikut:
Koni, Al Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Saifeddine, Fabricio, Sassi, Bennacer, Dounas, dan Frank.