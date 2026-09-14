Abelardo Fernandez, mantan pemain Barcelona dan tim nasional Spanyol, mengkritik pernyataan Lamine Yamal soal kelayakannya meraih penghargaan Ballon d'Or, dengan menilai bahwa pengakuan terang-terangan pemain muda itu atas kelayakannya menerima penghargaan tersebut tidak memberinya citra positif, meski penampilan yang ia tampilkan bersama tim Katalan itu cemerlang.

Menurut yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca", Abelardo mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pernyataan Yamal, saat tampil dalam program "Radioestadio Noche", pernyataan yang dilontarkan Yamal melalui kanal "Movistar Plus+", ketika ia menegaskan bahwa dirinya memandang diri sendiri sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan layak menerima Ballon d'Or.

Yamal sebelumnya mengatakan: "Saya rasa saya layak meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini karena apa yang telah saya menangkan," seraya menambahkan bahwa ia memandang dirinya dan pemain Prancis Kylian Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia, dan bahwa ia layak mendapatkan penghargaan itu mengingat apa yang telah ia raih sepanjang tahun.

Abelardo menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan: "Kamu boleh memikirkannya, tetapi kamu tidak boleh mengucapkannya. Saya tidak setuju dengan hal itu, karena itu membuatmu tampak buruk," seraya menjelaskan bahwa pemain itu bisa saja mengungkapkan ambisinya dengan cara yang lebih santun.

Mantan pemain Barcelona itu menambahkan: "Kamu boleh memikirkannya dan berkata: mungkin saya termasuk kandidat terkuat, tetapi kamu tidak akan pernah tahu ke mana penghargaan-penghargaan ini akan berlabuh," sambil menegaskan bahwa ungkapan seperti itu akan mencerminkan citra yang lebih baik tentang sang pemain.

Abelardo, yang telah menjalani 54 laga internasional bersama tim nasional Spanyol, menekankan sikapnya dengan berkata: "Saya tidak suka dengan apa yang dikatakan Lamine," sebelum ia mengutip legenda Argentina Lionel Messi, dengan mengatakan: "Saya tidak pernah mendengar Messi, yang merupakan dewa sepak bola, mengucapkan hal itu."