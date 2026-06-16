Semua mata tertuju ke Stadion Kota Kansas, Amerika Serikat, tempat tim nasional Aljazair akan menjalani pertandingan pertamanya di Piala Dunia melawan Argentina, di tengah suasana antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Para "Pejuang Gurun" ini berada dalam kondisi kepercayaan diri yang tinggi, didorong oleh dukungan komunitas Aljazair di luar negeri, serta dukungan tak terduga dari warga Kota Lawrence, yang membuat suasana di sekitar rombongan tim nasional serupa dengan pesta sepak bola menjelang dimulainya pertandingan yang dinanti-nantikan.

Pelatih timnas Aljazair, Vladimir Petkovic, seperti dilansir surat kabar "La Gazette du Phoenix", mengungkapkan kebanggaannya atas dukungan besar dari para penggemar yang menyertai tim sejak kedatangan mereka di Amerika Serikat, menegaskan bahwa dukungan ini memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi para pemain.

"Kami terbiasa dengan kehadiran penonton yang membludak di pertandingan kami, dan inilah yang membedakan sepak bola Aljazair. Mereka terkadang mengkritik kami, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan kami. Melihat begitu banyak pendukung, termasuk warga Amerika, sangat mengharukan. Saya berharap kami tidak mengecewakan mereka," kata Petkovic dalam konferensi pers.

Meskipun sorotan media terfokus pada bintang Argentina Lionel Messi, Petkovic menolak untuk menyederhanakan pertandingan ini menjadi pertarungan individu, menekankan bahwa Argentina adalah "tim yang utuh yang dibangun di atas dasar permainan tim yang kokoh dan pengalaman yang terakumulasi melalui turnamen-turnamen besar".

Ia menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada performa kolektif timnya, bukan pada pemantauan pemain tertentu, sambil menambahkan bahwa "timnas Aljazair siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan ini, meskipun menyadari kesulitan tugas di hadapan juara dunia."

Pelatih asal Swiss keturunan Bosnia ini menekankan pentingnya awal yang kuat di turnamen ini, dengan menganggap bahwa meraih hasil positif di pertandingan pertama akan memberikan tim kepercayaan diri yang diperlukan untuk sisa perjalanan.

Dia berkata: "Kami telah bekerja keras selama beberapa minggu terakhir, dan kami siap menghadapi Argentina. Kami bukan favorit untuk menang, tetapi kejutan bisa saja terjadi di Piala Dunia. Kami harus bermain dengan fokus, dan percaya pada kemampuan kami untuk bersaing dengan juara dunia."

Ketika ditanya tentang cara menghadapi Messi, Petkovic menjawab dengan percaya diri: "Tidak ada rencana khusus untuk menghentikannya, melainkan kami akan berusaha membatasi ancaman dari seluruh tim. Argentina secara teori memiliki keunggulan, tetapi tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kami harus berusaha lebih keras dari mereka jika ingin menang atau setidaknya meraih hasil positif."