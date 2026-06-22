Messi: Tendangan penalti itu membuatku kesal... dan kelelahan membuatku sulit berpikir

Lionel Messi, bintang Argentina, mengungkapkan kebahagiaannya setelah menang 2-0 atas Austria dalam pertandingan di mana pemain bernomor punggung '10' itu mencetak sejarah dengan mencetak dua gol, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol.

Messi mengatakan, dalam pernyataan setelah pertandingan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca": "Itu memang sudah menjadi bagian dari rencana kami untuk meraih dua kemenangan pertama di turnamen ini, dan kami tahu hal itu tidak akan mudah. Tidak ada yang memberi Anda sesuatu secara cuma-cuma; ini adalah pertandingan yang seimbang. Semangatnya sangat tinggi, dan kami mengalami kesulitan di beberapa momen untuk menguasai bola dalam waktu lama, serta mereka juga sempat menyulitkan kami."

Ia menambahkan: “Ini adalah pertandingan yang ketat dan keras secara fisik, dan sulit untuk dimainkan. Yang terpenting adalah lolos. Kami adalah Argentina dan tujuan kami selalu adalah memenangkan semua pertandingan.”

Dia melanjutkan: “Ketika tim ini berkumpul, baik dalam kompetisi resmi maupun pertandingan persahabatan, kami menikmati persaingan dan kebersamaan. Kami juga senang melihat para pendukung dalam suasana seperti ini dan memberikan kebahagiaan semacam itu kepada mereka. Kami akan berusaha melanjutkan pendekatan ini dan tetap berada di gelombang yang sama dengan para pendukung.”

Dia melanjutkan: “Kami akan melangkah selangkah demi selangkah, karena turnamen ini panjang dan sulit. Saya menjalani momen-momen ini dengan cara yang istimewa, dan menikmati bermain serta menghabiskan waktu yang menyenangkan di lapangan. Saya merasa sangat kesal karena gagal mengeksekusi tendangan penalti, tetapi untungnya kami berhasil memperbaiki situasi dan meraih tiga poin, yang merupakan hal terpenting.”

Dia menambahkan: “Saya sangat senang dengan kemenangan ini, karena ini adalah kemenangan yang sangat penting. Pertandingan ini sangat sulit dan membutuhkan kerja keras, tetapi memberi kami ketenangan menjelang pertandingan berikutnya. Inilah Piala Dunia, di mana segalanya berlangsung sengit dan seimbang, tetapi kami senang bisa meraih enam poin dan memastikan lolos ke babak selanjutnya.”

Dengan rendah hati, Messi mencoba merendahkan pencapaiannya di Stadion Arlington, Texas, meskipun lima golnya sejauh ini juga menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.

“Saya tidak membayangkan akan memulai turnamen dengan cara seperti ini,” kata Messi. “Saya merasa lelah, tapi saya berharap bisa merayakan pencapaian ini bersama rekan-rekan setim. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya senang dengan hasilnya dan kontribusi semua orang.”

Ketika ditanya apakah ia memiliki tim favorit untuk memenangkan gelar, ia menjawab: “Saya tidak punya favorit. Saya merasa lelah sekarang karena usaha hari ini, dan sejujurnya, sulit bagi saya untuk memikirkannya.”