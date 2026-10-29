Inter Miami lolos dari kekalahan yang nyaris terjadi setelah mencuri hasil imbang dramatis melawan Cincinnati dengan skor 2-2, dalam pertandingan yang digelar dini hari tadi di Major League Soccer.

Luis Suarez mencetak gol pada menit ke-61 untuk memberi Inter Miami keunggulan 1-0, lalu Kenji Mboma Dem menyamakan kedudukan bagi Cincinnati pada menit ke-80, sebelum rekannya Samuel Gidi menambah gol kedua pada menit ke-86.

Riquelme Filipi mencetak gol pertamanya di Major League Soccer pada menit ke-90, menyelamatkan Inter Miami dari kekalahan dan membuat laga berakhir imbang 2-2.

Meski demikian, Inter Miami melorot ke peringkat ketiga di Wilayah Timur, setelah kemenangan New England atas New York Red Bulls 3-2 pada hari Rabu, yang mengangkat the Revs ke peringkat kedua.

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Kemenangan ini menambah poin New England menjadi 58, unggul dua poin atas Inter Miami yang berada di peringkat ketiga, sementara Nashville memuncaki klasemen dengan 71 poin.

Kini, hari Minggu mendatang menjadi penentu bagi Inter Miami, di mana tim Messi akan melakukan perjalanan untuk menghadapi New England Revolution, dan hasil pertandingan itu dipastikan akan sangat berpengaruh bukan hanya dalam menentukan tim yang akan meraih peringkat kedua di Timur, tetapi mungkin juga peringkat kedua dalam kualifikasi Piala Major League Soccer.

Pertandingan itu akan menjadi laga kedua dari akhir di musim reguler bagi tim Miami, yang akan menutup musimnya pada 7 November di kandang sendiri menghadapi tim Charlotte.

Cincinnati menyia-nyiakan peluang untuk mendekati kepastian lolos ke babak gugur, karena poin mereka tetap di angka 43 pada peringkat kedelapan.

Inter Miami mengalami inkonsistensi yang jelas dalam hasil-hasilnya, di mana pada pekan lalu mereka kalah dari New York Red Bulls dengan dua gol tanpa balas.

Sejak kembalinya Lionel Messi, yang hari ini tidak mencetak gol maupun memberi assist, ke tim setelah Piala Dunia, Inter Miami telah menjalani 15 pertandingan di Major League Soccer dengan keikutsertaan "si Kutu", meraih 4 kemenangan, 4 kekalahan, dan 7 kali hasil imbang.