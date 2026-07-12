Messi setelah mengalahkan Swiss: Apa yang terjadi dengan Argentina ini tidak wajar

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menegaskan bahwa prestasi yang diraih tim negaranya dalam beberapa tahun terakhir “bukanlah hal yang biasa”, setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Swiss di babak perempat final.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Messi mengungkapkan kebahagiaannya atas lolosnya tim ke semifinal, setelah timnas Argentina mengalami kesulitan melawan Swiss sebelum akhirnya berhasil memastikan tiket ke babak selanjutnya. Ia berkata: "Tim ini tak henti-hentinya menorehkan sejarah, dan tak pernah bosan untuk terus mengejar prestasi lebih tinggi."

Messi juga berbicara tentang rekan setimnya, Julian Alvarez, dengan mengatakan: “Dia mencetak gol yang luar biasa, tapi ini bukan kali pertama. Dia sudah mencetak banyak gol dengan cara seperti itu. Faktanya, itu adalah gol yang menakjubkan. Dia memiliki tendangan yang luar biasa dan telah membuktikannya; dia sudah menunjukkan hal itu sejak lama. Bersama Atlético Madrid, dia mencetak banyak gol serupa musim ini. Saya sangat senang dengan hasilnya, dan tentu saja senang karena Julian mencetak gol, serta karena Lautaro juga mencetak gol. Kami membutuhkan keduanya untuk mencetak gol dengan cara seperti itu, jadi saya sangat senang dengan semuanya.”

Messi menambahkan mengenai keberhasilan mencapai semifinal lagi: “Saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Tim ini selalu bersaing dan tidak pernah berhenti berjuang atau memiliki keinginan untuk meraih lebih banyak lagi, serta terus membuktikan bahwa mereka setara dengan tim-tim terbaik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apa yang telah dicapai tim ini bukanlah hal yang biasa. Menjadi juara dunia, memenangkan Copa América, lalu kembali ke semifinal dan berada di antara empat tim terbaik... itu bukanlah hal yang biasa.”

Dia melanjutkan: “Kita harus menikmati momen ini, seperti yang dinikmati oleh para penonton dan seperti yang kita rasakan juga. Kita akan bertanding lagi seperti biasa, melawan tim besar dan kekuatan sepak bola, dan kita akan berusaha beristirahat sejenak serta mencapai kondisi terbaik yang mungkin.”

Messi menjadi pemain Argentina pertama yang tampil dalam tiga pertandingan semifinal Piala Dunia, dan mengenai pencapaian ini ia berkata: “Sebenarnya, sungguh luar biasa bahwa kami kembali berada di antara empat tim terbaik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tim ini tidak pernah berhenti menciptakan sejarah dan tidak pernah bosan mengejar prestasi lebih lanjut. Hari ini kami telah melangkah lebih jauh, dan kami akan mencoba lagi serta bertanding di laga berikutnya seperti biasa.”

Mengenai pertandingan yang akan datang melawan Inggris, Messi berkata: “Ini adalah pertandingan yang istimewa, karena ini adalah pertama kalinya bagi saya. Saya sudah pernah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi ini adalah pertandingan yang unik, karena seperti yang saya katakan, Inggris adalah tim besar dan kekuatan sepak bola. Selalu menyenangkan bermain melawan tim sekelas ini, terutama saat berada di babak semifinal Piala Dunia. Sekarang kami harus berusaha beristirahat, karena kami mengalami penumpukan jadwal pertandingan dan kelelahan yang parah, dan seluruh tim pasti merasakannya. Kami berusaha mencapai kondisi terbaik agar bisa terus melakukan apa yang biasa kami lakukan, yaitu bersaing.”