Messi menjelang final Piala Dunia: Kisah kami takkan terlupakan, apa pun yang terjadi saat melawan Spanyol

Lionel Messi mengirimkan pesan yang mengharukan kepada rombongan tim nasional Argentina menjelang laga melawan Spanyol, hari Minggu ini, di final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa apa yang telah diraih tim hingga saat ini akan tetap terukir dalam sejarah sepak bola.

Lionel Messi bersiap untuk menjalani final Piala Dunia keduanya secara berturut-turut. Sebagai kapten timnas Argentina dan sosok pemimpin baik di dalam maupun di luar lapangan, ia memastikan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh anggota rombongan yang akan berupaya merebut gelar juara melawan timnas Spanyol.

Melalui unggahan di akun resmi Instagram-nya, Messi mengatakan: “Hal terindah selama bertahun-tahun ini bukanlah sekadar gelar juara, melainkan seluruh perjalanan ini. Berbagi kehidupan sehari-hari dengan kelompok ini, bersaing bersama, bangkit di saat-saat sulit, dan menikmati setiap langkahnya.”

Bintang Argentina itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam membawa tim nasional ini ke final untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mengatakan: “Terima kasih kepada setiap rekan setimku, kepada staf pelatih, dan kepada semua orang yang bekerja setiap hari agar tim ini tetap menjadi satu keluarga.”

Messi menutup pesannya dengan menegaskan bahwa apa yang telah diraih tim nasional hingga saat ini merupakan pencapaian bersejarah yang akan abadi dalam ingatan para penggemar sepak bola, sambil berkata: “Apa pun yang terjadi besok, kelompok ini telah menulis kisah yang takkan pernah kami lupakan, dan tak seorang pun dapat menghapusnya. Ayo, Argentina!”



