Messi mengungguli rekor Aljazair di Piala Dunia... dan memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pejuang

Legenda Lionel Messi membawa tim nasional Argentina meraih kemenangan telak atas Aljazair (3-0), dengan mencetak "hat-trick" dalam pertandingan yang digelar Rabu pagi waktu Greenwich, dalam rangkaian pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam sebuah ironi yang menarik, Messi menambah koleksi golnya menjadi 16 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang dipegang oleh mantan bintang Jerman Miroslav Klose, sekaligus melampaui total gol yang pernah dicetak timnas Aljazair sepanjang sejarah turnamen tersebut (13), menurut situs "stats foot" Prancis.









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Messi juga menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Aljazair dalam pertandingan resmi, sejak pemain Nigeria Obafemi Martins di kualifikasi Piala Dunia (September 2005).

Bintang Argentina ini juga mencatatkan prestasi bersejarah lainnya, karena belum pernah ada pemain yang mencetak "hat-trick" melawan timnas Aljazair di turnamen besar, baik di Piala Afrika maupun Piala Dunia.

Kemenangan ini juga memperkuat dominasi Argentina atas tim-tim Afrika di Piala Dunia, di mana tim “Tango” ini meraih kemenangan ketujuh berturut-turut melawan tim-tim dari Benua Hitam di turnamen tersebut.

Argentina dan Aljazair akan bertanding di Grup 10 Piala Dunia 2026, yang juga diisi oleh Austria dan Yordania.