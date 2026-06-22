Messi mengikuti jejak Harry Kane... dan mengulangi rekor yang bertahan selama 32 tahun di Piala Dunia

Tim nasional Argentina secara resmi memastikan tempatnya di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan berharga atas tim nasional Austria dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Senin malam dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 10.

Bintang Argentina, Lionel Messi, menjadi pahlawan tak terbantahkan dalam pertandingan tersebut, setelah mencetak kedua gol kemenangan pada menit ke-38 dan ke-90+5, sehingga melanjutkan penampilannya yang gemilang di turnamen ini dan membawa timnas negaranya lolos lebih awal ke babak gugur.

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis yang berspesialisasi dalam statistik, Messi menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak lima gol pertama untuk timnas negaranya dalam satu edisi turnamen, setelah pemain Rusia Oleg Salenko yang mencetak enam gol pertama untuk timnas Rusia pada Piala Dunia 1994.

Sementara itu, akun “Mr. Ship” yang mengkhususkan diri dalam statistik mencatat bahwa Messi bergabung dalam daftar bersejarah yang mencakup para pemain yang memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan mencetak lima gol atau lebih dalam dua pertandingan pertama.

Daftar tersebut mencakup pemain Argentina Guillermo Stabile pada edisi 1930 dengan 5 gol, pemain Hongaria Sándor Kocsis pada edisi 1954 dengan 7 gol, pemain Prancis Just Fontaine pada edisi 1958 dengan 5 gol, pemain Inggris Harry Kane pada edisi 2018 dengan 5 gol, sebelum akhirnya Lionel Messi bergabung dengan mereka di Piala Dunia 2026 dengan 5 gol pula.

Selain itu, “Mr. Sheph” menjelaskan bahwa Argentina, meskipun telah memastikan lolos secara resmi ke babak berikutnya, masih memiliki peluang untuk menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi pertama, kedua, atau ketiga tergantung pada hasil pertandingan terakhir. Di sisi lain, Messi terus memperkuat reputasinya yang luar biasa di turnamen-turnamen besar, karena ia mempertahankan rekor sempurnanya dalam melaju melewati babak penyisihan grup bersama tim-tim yang pernah ia bela.

Berdasarkan statistik yang sama, kapten Argentina ini berhasil lolos dalam semua partisipasinya, yaitu 19 kali dari 19 di Liga Champions, satu kali dari satu partisipasi di Piala Dunia Antarklub, dua kali dari dua partisipasi di Piala Liga, enam kali dari enam partisipasi di Piala Dunia, dan tujuh kali dari tujuh partisipasi di Copa América, sehingga total lolosnya mencapai 35 dari 35 partisipasi.

Dalam konteks terkait, jaringan statistik “Opta” mengungkap daftar pemain yang paling banyak berkontribusi dalam mencetak gol selama Piala Dunia 2026 hingga saat ini, di mana Lionel Messi memimpin klasemen setelah mencetak 5 gol tanpa memberikan satu pun umpan kunci, sementara penyerang Jerman Deniz Undav berada di posisi kedua setelah juga berkontribusi dalam 5 gol, dengan mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist.