24 jam sebelum berdiri di hadapan Raja dan Ratu Spanyol untuk menerima penghargaan olahraga tertinggi, Lionel Messi membuka hatinya dan mengungkapkan bahwa rahasia Barcelona bukan terletak pada gelar, melainkan pada kesenangan. Kata-kata emas itu diucapkan oleh sang bocah yang kini menjadi legenda, saat ia mengenang ruang ganti yang takkan pernah terulang.

Bintang Argentina, Lionel Messi, pemain klub Amerika Inter Miami, bersiap menerima penghargaan Puteri Asturias untuk Olahraga tahun 2026, pada Jumat mendatang di kota Oviedo, dalam sebuah acara yang dipimpin oleh Raja dan Ratu Spanyol.

Dalam wawancara khusus dengan kantor berita Spanyol "EFE" yang dikutip oleh "Mundo Deportivo", di Oviedo, Messi mengenang masa-masa kejayaannya bersama Barcelona, dengan mengucapkan kalimat yang akan tercatat dalam sejarah: "Bersama Barcelona kami memenangkan segalanya. Dan dengan cara yang luar biasa saat kami meraihnya! Kami menikmati permainan."

Ia menambahkan: "Kami beruntung bisa memenangkan segalanya, bukan hanya karena cara kami mencapainya, tetapi juga karena cara kami menikmati permainan, kemenangan, dan pencapaian-pencapaian penting. Namun yang paling penting dari semua itu, kami menikmati latihan setiap hari; kami melewati momen-momen yang luar biasa."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Messi menegaskan bahwa merupakan sebuah kehormatan besar baginya untuk berbagi ruang ganti dengan para legenda seperti Xavi, Iniesta, dan Puyol, "serta banyak pemain lainnya".

https://x.com/MesBlaugrana/status/2113322728732418515

Apa arti Barcelona bagi Messi?

Messi, yang membela Paris Saint-Germain sebelum pindah ke Amerika Serikat, mengakui bahwa "sulit meringkas apa arti klub Barcelona baginya hanya dalam beberapa kata" karena klub itu merupakan bagian tak terpisahkan dari hidupnya dan klub favoritnya.

Ia melanjutkan: "Saya mengalami banyak momen luar biasa di klub ini dan di kota ini, dan di sanalah ketiga anak saya lahir, jadi wajar jika saya memiliki kecintaan yang sangat khusus terhadap kota ini dan klub ini."

Setelah memenangkan semua gelar bersama Barcelona, Messi menegaskan bahwa meraih Piala Dunia bersama Argentina di Qatar pada tahun 2022 merupakan "puncak" kariernya, sebuah pencapaian yang "lebih dari sekadar mimpi".

Ia menganggap gol-golnya di partai final tersebut termasuk gol-gol terpentingnya "karena arti pentingnya, momennya, dan pertandingannya sendiri", selain gol-golnya di final Liga Champions Eropa dan pertandingan-pertandingan El Clasico.

Nasihat mendiang ayahnya

Putra kota Rosario itu juga mengenang nasihat mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus lalu, dengan mengatakan bahwa sang ayah "terus-menerus berbicara" dengannya dan bertukar pikiran setelah setiap sesi latihan atau pertandingan.

Nasihat yang paling penting adalah: "Agar ia menguasai bola dan mencoba, baik berhasil atau tidak, jangan puas hanya dengan itu, karena selalu ada kesempatan lain."

Bagaimana ia ingin dikenang?

Ketika ditanya tentang citra yang ingin ia kenang, bintang Argentina itu berkata: "Sebagai seorang olahragawan hebat yang selalu berjuang demi tujuan dan impiannya: terkadang saya berhasil, terkadang tidak, tetapi saya tidak pernah berhenti berusaha memenangkan segala hal yang ada di hadapan saya."

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyinggung bahwa "ada banyak orang yang memiliki banyak kemampuan tetapi tertinggal karena kurangnya kesempatan", seraya menyatakan kehormatannya bisa bergabung dalam daftar peraih penghargaan tersebut bersama nama-nama besar seperti Serena Williams, Rafael Nadal, duo bersaudara Gasol, dan Michael Schumacher.



