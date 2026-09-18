Pengamat sepak bola Waleed Al-Faraj membuka topik yang pelik terkait timnas Arab Saudi, setelah menyebut nama bintang Argentina Lionel Messi untuk membicarakan perbedaan yang ia lihat antara "Tim Tango" dan tim Arab Saudi, di tengah kontroversi yang tengah dialami skuad Saudi menyusul hasil-hasil terakhirnya.

Pernyataan Al-Faraj disampaikan melalui program "Rotana Sport ma'a Waleed", di saat timnas Arab Saudi menantikan tampil di ajang Piala Teluk, di tengah keinginan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memperbaiki citra setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia terakhir.

Al-Faraj: Kita tak punya pemain seperti Messi

Waleed Al-Faraj mengatakan: "Kita tidak memiliki pemain seperti Lionel Messi yang mampu memanggul tim di pundaknya", sebagai isyarat atas ketiadaan pemain yang bisa membuat perbedaan seorang diri dan memimpin tim di momen-momen sulit.

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Al-Faraj menilai bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga meluas ke aspek kepemimpinan, dengan menganggap bahwa timnas Arab Saudi saat ini tidak memiliki bintang yang menyandang kedudukan dan pengaruh yang sama seperti yang dimiliki Messi bersama timnas Argentina.

Ia menambahkan: "Baik dari sisi teknis kita tidak memiliki pemain seperti Messi, maupun dari sisi kepemimpinan, semua orang mencintai bintang Argentina itu dan bermain untuknya, sedangkan kita tidak memiliki sosok sepertinya".

Messi hadir dalam perbandingan Al-Faraj

Al-Faraj menggunakan pengalaman Messi bersama Argentina sebagai pintu masuk untuk membahas kebutuhan timnas Arab Saudi, terutama karena bintang Argentina itu selama tahun-tahun terakhir telah berubah menjadi salah satu elemen terpenting timnas negaranya, tidak hanya karena apa yang ia persembahkan dengan bola, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap rekan-rekannya dan kepribadiannya di dalam lapangan.

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Pernyataan Al-Faraj datang di tengah pertanyaan yang terus berlanjut mengenai kemampuan bintang-bintang timnas Arab Saudi untuk memikul tanggung jawab pada fase mendatang, terutama karena skuad Saudi butuh mengembalikan kehadirannya dan meraih hasil yang memberi para pendukung alasan baru untuk optimistis.

Meski masalah timnas Arab Saudi tidak dapat disederhanakan pada ketiadaan satu pemain saja, pernyataan Al-Faraj menyoroti pentingnya kehadiran elemen-elemen yang mampu memikul tanggung jawab dan membuat perbedaan, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan, dalam pertandingan-pertandingan ketika tim berada di bawah tekanan.