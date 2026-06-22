Messi membawa Argentina melaju ke babak kedua dan dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia

Argentina berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 pada hari Senin berkat kemenangan atas Austria. Juara dunia bertahan itu menang 2-0 di Dallas berkat dua gol bersejarah dari Lionel Messi, yang dengan demikian menjadi satu-satunya pemegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Messi, yang gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, kini telah mencetak delapan belas gol di ajang Piala Dunia.

Sejak menit-menit awal, banyak hal berpusat pada Messi. Hanya tiga menit setelah kick-off, Argentina menuntut tendangan penalti setelah Lautaro Martínez terjatuh di dalam kotak penalti. Wasit awalnya membiarkan permainan berlanjut, tetapi setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, ia akhirnya menunjuk titik penalti.

Kesempatan ideal bagi Messi untuk mencatatkan sejarah tampaknya sudah datang sejak awal pertandingan. Penyerang berusia 38 tahun itu sendiri yang mengambil posisi di belakang bola, namun tendangan penaltinya meleset jauh dari gawang Alexander Schlager. Kiper Austria itu tetap berdiri cukup lama, sehingga Messi terlihat ragu-ragu.

Argentina kemudian tetap menjadi tim yang mendominasi. Messi nyaris mencetak gol pembuka melalui tendangan yang diblok, dan kembali mendapat peluang setelah lebih dari setengah jam pertandingan. Namun, Austria tetap bertahan dan tampaknya akan menutup babak pertama tanpa kebobolan.

Pada menit ke-38, gol akhirnya tercipta. Facundo Medina mengirim umpan silang dari sisi kiri, lalu Thiago Almada dengan cerdik membiarkan bola lewat. Messi muncul di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tepat sasaran: 1-0. Ini menjadi gol ke-17-nya di Piala Dunia, yang membuatnya melampaui Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.

Sesaat sebelum babak pertama berakhir, Lautaro Martínez lolos dari hukuman setelah melakukan tendangan keras ke arah Konrad Laimer. Insiden tersebut terlewatkan oleh wasit dan VAR pun tidak turun tangan: tidak ada kartu yang diberikan kepada penyerang Argentina tersebut.

Setelah babak kedua dimulai, tim asuhan pelatih nasional Lionel Scaloni mengendalikan jalannya pertandingan. Nicolás Otamendi masuk menggantikan Cristian Romero yang cedera, sementara Austria berusaha mencari momentum baru. Nama besar yang masuk dari bangku cadangan adalah mantan penyerang FC Twente, Marko Arnautovic, yang tampil pada menit ke-68.

Di sela-sela itu, Messi tetap berbahaya. Sebuah upaya dari sang superstar melebar di samping gawang pada menit ke-65, meskipun Schlager masih harus melakukan penyelamatan. Austria menunjukkan niat menyerang yang lebih besar melalui para pemain pengganti, namun sama sekali tidak mampu mengancam pertahanan Argentina.

Di menit-menit akhir, rasa frustrasi Austria semakin memuncak. Konrad Laimer menerima kartu kuning, begitu pula Facundo Medina dari pihak Argentina. Argentina tetap dengan mudah menghindari masalah dan mengakhiri pertandingan dengan tenang.

Dengan enam poin dari dua pertandingan, Argentina memastikan tempatnya di babak kedua. Austria mengoleksi tiga poin dan belum aman.