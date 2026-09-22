Komite wasit di ajang Piala Teluk "Khaleeji 27" menugaskan wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, untuk memimpin laga pembuka antara timnas Arab Saudi melawan timnas Kuwait, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah.

"Khaleeji 27" akan dibuka dengan duel antara timnas Arab Saudi melawan timnas Kuwait, di Stadion Kota Olahraga King Abdullah "Al-Jawharah" di Jeddah, Rabu besok.

Joao asal Portugal itu telah menyandang lisensi internasional sejak tahun 2016, dan dikategorikan dalam kelompok elite di UEFA.

Ia memimpin laga Piala Super Eropa 2025 antara Paris Saint-Germain dan Tottenham, serta memimpin duel Bayern Munich melawan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions Eropa musim 2025-2026.

Ia juga turut memimpin sejumlah pertandingan di Piala Dunia 2026, di antaranya laga Argentina melawan Swiss di babak perempat final.

Selama laga Argentina melawan Swiss, terjadi sebuah insiden kontroversial setelah tampak bahwa Lionel Messi menegur wasit, di mana kamera dan para pembaca gerak bibir menangkap "Si Kutu" mengatakan kepadanya: "Bicaralah kepadaku dengan hormat, jangan meremehkanku.. aku sudah bicara kepadamu dengan hormat".

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Grup Arab Saudi di Khaleeji 27 terdiri dari timnas Irak, Kuwait, dan Oman.

Peraih peringkat pertama dan kedua akan lolos ke semifinal turnamen, yang kompetisinya berlangsung hingga 7 Oktober mendatang.