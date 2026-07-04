Messi meluapkan kemarahannya kepada rekan-rekan setimnya: Kami kurang fokus... dan Mesir tidak akan menjadi lawan yang mudah

Lionel Messi tidak merasa puas dengan kemenangan sulit Argentina 3-2 atas Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia, meskipun sang juara bertahan berhasil lolos ke babak 16 besar. Bintang Argentina itu melontarkan kritik tajam terhadap penampilan timnya sambil sudah memikirkan laga melawan Mesir yang akan datang.

Dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan di zona campuran di Miami, di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, Messi tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap level penampilan timnya, dengan mengatakan: “Kami sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Bukan kebetulan bahwa tim ini tidak pernah kalah dari Spanyol atau Uruguay.”

Ia menambahkan: “Mencetak gol pertama adalah bagian tersulit, dan kami mengira itu akan membantu kami mengendalikan pertandingan serta bermain dengan lebih tenang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami kehilangan bola di beberapa kesempatan, terlalu sering mundur ke belakang, dan tidak mampu menekan mereka seperti yang kami inginkan.”

Kapten tim Tango itu tidak ragu untuk melakukan kritik terhadap timnya sendiri, sambil menjelaskan: “Kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, yang hari ini sangat banyak. Jarak antar lini kita terlalu jauh, umpan-umpan terlihat terlalu panjang ke jantung pertahanan kita, kita terpecah-pecah, mereka selalu unggul satu pemain, dan memaksa kita berlari karena kita tidak bisa menekan mereka dengan benar.”

Messi juga memperingatkan agar tidak meremehkan tim mana pun di Piala Dunia, dengan mengatakan: "Ini adalah pertandingan sistem gugur, tidak ada yang memberi Anda sesuatu secara gratis. Beberapa orang mungkin meremehkan tim-tim tertentu karena nama besar mereka, tetapi kami tahu bahwa pertandingan ini tidak akan pernah mudah. Inilah yang membuat Piala Dunia ini sangat istimewa; persaingannya sangat sengit, dan setiap pertandingan sangat sulit."

Bintang Argentina itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim “telah berjuang sekuat tenaga di lapangan,” sambil menambahkan: “Kami telah memberikan segalanya, terlepas dari apakah kami bermain bagus atau tidak. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan diri, fokus pada pertandingan berikutnya, dan mengambil hal-hal positif dari pertandingan hari ini.”

Argentina akan menghadapi laga sengit melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia, setelah tim Firaun itu meraih kemenangan bersejarah atas Australia melalui adu penalti untuk lolos ke babak ini untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Piala Dunia.