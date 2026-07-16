Pemain Argentina Lionel Messi, kapten timnas Argentina, melontarkan pernyataan yang menggemparkan setelah membawa timnas negaranya melaju ke final Piala Dunia 2026, berkat kemenangan atas Inggris dengan skor 2-1, kemarin Rabu, dalam babak semifinal.

Timnas Argentina akan menghadapi Spanyol dalam laga final Piala Dunia pada Minggu malam mendatang, setelah Spanyol berhasil menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0.

Messi dan rekan-rekannya menghadapi kritik tajam sepanjang turnamen, serta tuduhan terus-menerus bahwa mereka mendapat perlakuan istimewa dari Gianni Infantino asal Swiss, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang memicu kemarahan legenda Argentina tersebut setelah pertandingan melawan Inggris, di mana ia berbicara dengan nada keras.

Pertandingan Istimewa yang Tak Boleh Kalah

Messi mengatakan dalam wawancara dengan "ESPN" setelah pertandingan: "Saya sangat bangga dan bahagia karena kami mampu menghadiahkan kebahagiaan baru bagi rakyat Argentina. Ini adalah pertandingan yang sangat istimewa, dan tak seorang pun di antara kami yang ingin kalah."

Ia melanjutkan: “Meskipun kami mengatakan sebelum pertandingan bahwa ini hanyalah pertandingan sepak bola, pada kenyataannya kami menjalaninya sebagai pertandingan yang luar biasa dengan segala makna yang dimilikinya bagi kami, dan kami sangat senang bisa meraih kemenangan serta kembali mencapai final Piala Dunia.”

Dia menambahkan: “Sebenarnya, apa yang terjadi sungguh luar biasa. Cara segala sesuatunya berjalan di Piala Dunia ini sangat menakjubkan. Bertanding di semifinal Piala Dunia melawan Inggris, dengan segala arti pertarungan ini bagi kami sebagai orang Argentina, merupakan hal yang sangat istimewa.”

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Ia menekankan: “Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun pada akhirnya ini hanyalah pertandingan sepak bola, tak seorang pun di antara kami siap untuk kalah karena semua simbol dan makna yang terkandung dalam pertandingan melawan Inggris bagi kami, tanpa mencampuradukkan hal-hal lain tentunya.”

Dia melanjutkan: “Kami sangat senang dan bangga dengan apa yang telah kami raih sekali lagi, serta cara kami merebut kemenangan ini, karena kami terus berjuang dan berjuang keras untuk itu bahkan setelah skor menjadi rumit dan mereka mencetak gol ke gawang kami. Kami bermain dengan cerdas, mengerahkan usaha besar, dan keinginan serta semangat juang kami terlihat jelas, kelompok ini sekali lagi membuktikan kualitas sejatinya dan apa yang mampu mereka lakukan dalam kondisi dan situasi tersulit.”

Perubahan ini dimulai sejak Copa América 2019

Dia melanjutkan: “Semua yang kami alami sungguh menakjubkan dan sulit dibayangkan atau diprediksi. Saya rasa sejak Copa América 2019, dan setelah kekalahan kami dari Brasil di semifinal, terjadi transformasi besar di dalam tim ini. Sejak saat itu, generasi ini mulai bersatu dan melesat untuk meraih semua prestasi yang datang setelahnya, dan kami bersama-sama mengalami momen-momen bersejarah yang tak terlupakan.”

Dia melanjutkan: “Terlepas dari kemenangan dan gelar, hal terindah dari semua ini adalah waktu yang kami habiskan bersama dalam kelompok ini dan semangat kompetitif yang menyatukan kami hari demi hari. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun bersama tim nasional, dan kini saya menikmati setiap momen dengan rasa bangga dan bahagia yang mendalam, dan seperti yang selalu saya katakan, saya sangat bersyukur.”

Pesan tegas untuk para skeptis

Messi melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: “Hari ini kami telah mencapai apa yang selama ini kami tuju bersama-sama, yaitu melaju ke pertandingan terakhir di turnamen ini.”

Dan ia menyimpulkan: “Kami memasuki final sebagai juara dunia dan sebagai tim terbaik selama empat tahun terakhir. Biarlah yang marah marah saja dan biarlah yang mau berkata apa pun, karena kami telah membuktikan sekali lagi di atas lapangan bahwa tidak ada yang memberikan apa pun kepada kami secara cuma-cuma, bahwa kami merebut tempat kami di antara dua tim terbaik di dunia dengan layak dan pantas, dan bahwa kehadiran kami di final untuk kedua kalinya dalam delapan tahun bukanlah kebetulan maupun sekadar basa-basi.”