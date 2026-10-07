Lionel Messi menutup tirai perjalanan kariernya bersama timnas Argentina, setelah 21 tahun mengenakan jersey "Albiceleste", di mana ia mengalami momen-momen tak terlupakan antara kemenangan dan kekalahan, sebelum akhirnya secara resmi mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya.

Messi membagikan sebuah pesan melalui akun-akun media sosialnya, di mana ia menegaskan bahwa pertandingan terakhirnya bersama timnas negaranya melawan Benin (3-0), dini hari Rabu ini, menjadi perpisahan terakhir, seraya mengungkapkan perasaan yang bercampur aduk terhadap akhir dari salah satu karier pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

Messi berkata: "Pertandingan kemarin adalah yang terakhir bagiku, dan aku sudah merindukan mengenakan jersey biru langit dan putih. Aku tahu aku mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah perjalanan yang menakjubkan, penuh dengan kebahagiaan dan juga sejumlah kesedihan, tetapi aku yakin bahwa setiap langkah yang kutempuh layak untuk diperjuangkan."

Kapten Argentina itu menambahkan: "Masih banyak hal yang ingin aku katakan. Mustahil mengungkapkan semua yang aku rasakan dalam beberapa kata atau dalam sebuah unggahan. Perjalanan ini tidak akan mungkin tanpa keluargaku, yang selalu ada di sisiku dan mendukungku, terutama di saat-saat sulit, ketika aku sangat membutuhkannya."

Messi mengenang Maradona

Messi mengarahkan sebagian pesannya kepada mantan rekan-rekan setim dan para pelatih yang menemaninya sepanjang kariernya bersama timnas, dengan menyampaikan kata-kata khusus untuk mendiang legenda Diego Maradona.

Ia berkata: "Teman-temanku juga merupakan bagian yang tak tergantikan, begitu pula seluruh rekan setim dan para pelatih yang bekerja bersamaku, beserta staf teknis mereka. Dan aku tidak ingin melupakan Diego, yang menempatkan negara kita pada posisi yang layak, dan seperti yang selalu kukatakan, aku tahu dia membantu kita, baik ketika ia bersama kita di sini maupun dari surga, di setiap langkah yang kita tempuh."

Kata-kata Messi merangkum perjalanan yang berlangsung lebih dari dua dekade, yang selama itu pemain Argentina tersebut merasakan beragam perasaan, sebelum mengakhiri karier internasionalnya sebagai salah satu ikon sepak bola paling menonjol dalam sejarah negaranya.

Terima kasih kepada Tuhan dan klub-klub

Di akhir pesannya, Messi tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada klub-klub yang pernah ia bela, seraya menegaskan bahwa klub-klub tersebut selalu menghormati keinginannya untuk membela timnas negaranya.

Ia berkata: "Terima kasih kepada klub-klub yang pernah aku bela, atas penghormatan mereka yang selalu diberikan terhadap perasaanku dan atas izin yang mereka berikan untukku mengabdi sepenuhnya kepada negaraku ketika tiba waktunya mengenakan jersey timnas. Dan tentu saja, terima kasih kepada Tuhan, karena tanpa bimbingan dan kehendak-Nya, kita bahkan tidak akan pernah bermimpi untuk sampai ke sini."

Messi menutup pesannya dengan berkata: "Aku berterima kasih kepada kalian. Aku sangat mencintai kalian, aku akan merindukan kalian, dan aku akan selalu berterima kasih kepada kalian karena telah ada di sisi kami dan di sisiku."

Lebih dari 200 pertandingan dan akhir yang legendaris

Karier Messi bersama timnas Argentina berlangsung lebih dari 20 tahun, yang selama itu ia menjalani lebih dari 200 pertandingan, hingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dengan selisih besar atas para pesaing terdekatnya.

Pemilik jersey nomor 10 itu juga membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia 2022, selain meraih gelar Copa America, sehingga ia meninggalkan jejak bersejarah pada jersey Argentina dan menjadi salah satu pemain paling menonjol yang pernah mengenakan jersey biru langit dan putih.

Cristiano Ronaldo mengucapkan selamat tinggal kepada Messi

Pesan Messi tidak berlalu tanpa reaksi dari rival historisnya, Cristiano Ronaldo, yang namanya telah dikaitkan dengan nama bintang Argentina tersebut selama bertahun-tahun persaingan, tanpa pernah berubah menjadi permusuhan, melainkan berkembang menjadi rasa saling menghormati antara dua pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah.

Ronaldo menulis komentar atas pesan Messi melalui Instagram: "Leo, bertahun-tahun kau membela negaramu, dan sebuah kisah yang akan abadi selamanya. Segenap rasa hormatku atas apa yang telah kau raih bersama Argentina. Pelukan."

Pesan Ronaldo datang di saat bintang Portugal itu tengah mengalami krisis dengan pelatih timnas negaranya, Jorge Jesus, di mana ia meninggalkan kamp timnas dan kini terancam sanksi disiplin.

Namun Ronaldo mengumumkan pada Selasa kemarin bahwa ia tidak berniat mengumumkan pensiun dari karier internasionalnya, karena ia ingin melanjutkan perjalanan.

Ini bukan pesan pertama dari Ronaldo kepada Messi dalam waktu belakangan ini, sebab pada Agustus lalu bintang Portugal itu menyampaikan belasungkawa kepada rivalnya asal Argentina setelah ayahnya meninggal dunia.