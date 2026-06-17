Messi: Inilah alasan mengapa saya menangis setelah mencetak gol melawan Aljazair

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa setelah mencetak 3 gol “hat-trick” yang membawa La Albiceleste meraih kemenangan atas Aljazair dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Ia juga berbicara mengenai momen saat ia menangis yang menarik perhatian banyak orang.

Messi, yang membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022, kembali tampil gemilang dalam laga pembuka timnya di edisi kali ini, dengan mencetak tiga gol sehingga memimpin daftar pencetak gol terbanyak dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

"La Pulga" pun menyamai rekor pemain Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 16 gol.

Messi mengatakan, dalam pernyataan yang disiarkan oleh jaringan "BeIN Sports" setelah pertandingan, "Saya ingin merayakannya bersama keluarga dan rekan-rekan setim saya, serta para penggemar."

Ia menambahkan, “Ini momen yang indah untuk memulai Piala Dunia seperti ini; kami meraih kemenangan yang sangat penting hari ini.”

Mengenai penampilannya yang kuat dalam partisipasi keenamnya di Piala Dunia, ia berkomentar, “Ya, saya dalam kondisi yang baik, dan sangat penting bagi kami untuk menang hari ini. Babak pertama memang sulit, tetapi kami tahu cara mengatasinya di babak kedua.”

Bintang besar ini juga menyampaikan pesan kepada para penggemar, “Saya ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menunjukkan bahwa Argentina sedang dilanda demam sepak bola. Terima kasih atas semua yang telah mereka berikan dan kami rasakan, baik hari ini maupun di Piala Dunia 2022. Saya yakin mereka menikmati kemenangan-kemenangan ini sama seperti kami.”

Dalam pernyataan lain yang disoroti oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui akunnya di platform “X”, Messi berbicara mengenai momen saat ia menangis saat merayakan gol pertama melawan Aljazair.

Pemain berusia 39 tahun itu mengatakan, “Ya, saya menangis setelah gol pertama… tapi itu tidak ada hubungannya dengan sepak bola.”

Kapten timnas Argentina itu menjelaskan alasan di balik tangisannya dengan mengatakan, “Saya mengalami beberapa hari yang sulit, tetapi saya berterima kasih kepada seluruh anggota rombongan dan rekan-rekan setim saya, karena mereka selalu ada di sisi saya dan memberi saya banyak kekuatan serta dukungan.”