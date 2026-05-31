Messi dan Maradona... Apa yang dikatakan Crespo kepada Koora mengenai perbandingan bersejarah tersebut?

Hernán Crespo, mantan bintang tim nasional Argentina, berbicara mengenai perbandingan antara dua legenda Tango, kapten saat ini Lionel Messi dan almarhum Diego Maradona.

Crispó merupakan salah satu penyerang terbaik timnas Argentina pada akhir abad lalu dan awal abad ini, dengan 64 penampilan internasional dan 35 gol.

Ia berlaga di Piala Dunia bersama tim Albiceleste sebanyak tiga kali pada tahun 1998, 2002, dan 2006, di mana ia bermain dalam 8 pertandingan dan mencetak 4 gol.

Ketika ditanya tentang siapa yang lebih baik antara Messi dan Maradona, Crespo menjawab, "Kami beruntung karena kami adalah satu-satunya negara yang bisa menikmati dua pemain terhebat dalam sejarah."

Dia menambahkan, dalam wawancara dengan Koora yang akan diterbitkan nanti, "Diego adalah gairah murni dan pahlawan masa kecilku. Sedangkan Leo mewakili kesempurnaan teknis dan konsistensi hingga batas maksimal."

Mantan penyerang itu melanjutkan, "Saya tidak merasa perlu membandingkan keduanya. Sebagai orang Argentina, saya hanya merasa bersyukur karena bisa menyaksikan keduanya."

Maradona memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia 1986, sementara Messi membawa Argentina kembali ke podium juara pada 2022, dan "La Pulga" berupaya mengulangi prestasinya saat memimpin tim pada edisi 2026, Juni mendatang.

Baca juga:

Eksklusif untuk Koora.. Crespo mengusulkan transfer "sempurna" dari Argentina untuk Real Madrid

Crispo kepada Koora: Mourinho akan sukses bersama Real Madrid karena alasan ini

Eksklusif untuk Koora.. Crespo mengejutkan Barcelona dengan nasihatnya untuk Alvarez