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Messi dan Kane memimpin... Susunan pemain resmi untuk laga puncak antara Argentina dan Inggris

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
H. Kane
L. Messi
Inggris
Argentina
AS

Spanyol menanti pemenang di final

Thomas Tuchel, pelatih Inggris, dan Lionel Scaloni, pelatih Argentina, telah mengumumkan susunan pemain kedua tim untuk pertandingan yang dinantikan malam ini, Rabu, di babak semifinal Piala Dunia.

Pemenang pertandingan malam ini akan menghadapi tim nasional Spanyol di final, Minggu mendatang, setelah La Roja mengalahkan Prancis kemarin dengan skor 2-0.

Susunan pemain Inggris adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Jordan Pickford

Bek: John Stones, Mark Joy, Reece James, dan Jed Spence

World Cup
England crest
England
ENG
Argentina crest
Argentina
ARG

Gelandang: Declan Rice, Elliott Anderson, Bellingham, dan Morgan Rogers

Penyerang: Harry Kane dan Gordon

Sedangkan susunan pemain Argentina adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez

Pertahanan: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, dan Nahuel Molina

Lini tengah: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernández

Lini serang: Julián Álvarez, Messi, dan Giuliano Simeone

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