Pemain Argentina, Nico Paz, tampil gemilang dalam pertandingan timnya, Como, melawan tamunya Manchester United, pada hari Rabu ini, dalam jornada ketiga fase liga turnamen Liga Champions Eropa.

Nico Paz mencetak dua gol pada menit ke-2 dan ke-57, serta memberikan satu assist untuk rekannya, Douvikas, pada menit ke-49.

Menurut jaringan statistik "Opta", Nico Paz, pada usia 22 tahun dan 43 hari, menjadi pemain termuda yang mencetak gol dan memberikan assist dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa melawan Manchester United, sejak Alan Dzagoev, pemain CSKA Moskow, pada November 2009 (ketika ia berusia 19 tahun dan 139 hari).









Jaringan itu menambahkan: "Nico Paz (22 tahun dan 43 hari) menjadi pemain Amerika Selatan termuda kedua yang mencetak gol di Liga Champions Eropa melawan Manchester United, setelah Lionel Messi (21 tahun dan 337 hari, pada final tahun 2009)."



