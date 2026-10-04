Setelah kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso, yang berlangsung dalam situasi kontroversial, Argentina bersiap menghadapi laga lain dalam kondisi luar biasa, menghadapi Benin, selepas tengah malam Selasa mendatang.

Timnas Argentina tengah melewati periode yang bergejolak selama jeda internasional saat ini. Setelah kemenangan telak atas Bolivia dengan skor 4-0, yang nyaris tidak menuai reaksi berarti, keadaan berubah drastis dalam beberapa hari terakhir.

Timnas "Albiceleste" menghajar Burkina Faso dengan skor 7-0, tetapi dalam situasi kacau, di mana Burkina Faso menurunkan susunan pemain yang diubah dengan menyertakan para pemain di bawah 23 tahun akibat pengaturan perjalanan yang ditangani oleh Federasi Sepakbola Argentina.

Timnas Burkina Faso menumpang penerbangan berbiaya murah dan tidak memperoleh bonus apa pun, yang menyebabkan perubahan mendadak pada susunan pemain ini.

Lebih buruk lagi, para pemain tiba di Argentina hanya tiga jam sebelum pertandingan dimulai, dan tidak memiliki waktu untuk beristirahat setelah perjalanan panjang.

Akibatnya, hasil pertandingan ditandai dengan selisih yang lebih besar dari perkiraan, hal yang tidak mendapat sambutan baik dari media Argentina yang mengkritik keras situasi tersebut, dan apa yang terjadi digambarkan sebagai skandal.

Krisis Terulang dengan Benin

Menurut situs "Foot Mercato", keadaan tampaknya tidak akan mereda. Sementara Lionel Messi akan menjalani pertandingan terakhirnya dengan kostum timnas Argentina pada hari Selasa 6 Oktober di Stadion Monumental di Buenos Aires, laga melawan Benin akan berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Timnas Afrika itu menghadapi banyak masalah sebelum pertandingan, di mana fasilitas yang disediakan jauh dari ideal.

Tidak tersedia air panas bagi para pemain di hotel, sauna rusak, perlengkapan tidak memadai, serta lapangan latihan dengan rumput sintetis dan ruang kebugaran tidak layak untuk tim profesional.

Selain itu, timnas Benin bepergian dengan penerbangan yang memakan waktu 23 jam di kelas ekonomi, dan analis olahraga Jonas Bédy mengalami pingsan.

Sejumlah pemain juga absen, yang paling menonjol di antaranya Junior Olaitan (Besiktas), Charlemagne Azonnongbendo (TPS), dan Sahid Nguepi (VPS).

Namun, situasi membaik, dan keadaan secara bertahap kembali normal. Meski demikian, ini merupakan periode yang berat bagi Benin, dan hal ini tidak akan memperbaiki reputasi Argentina, menjelang pertandingan yang dinantikan oleh dunia.