Setelah kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso, yang berlangsung dalam situasi kontroversial, Argentina bersiap menjalani pertandingan lain dalam kondisi luar biasa, menghadapi Benin, selepas tengah malam Selasa mendatang.

Timnas Argentina tengah melalui periode yang bergejolak selama jeda internasional saat ini. Setelah kemenangan telaknya atas Bolivia dengan skor 4-0, yang nyaris tidak menuai reaksi berarti, keadaan berubah drastis dalam beberapa hari terakhir.

Timnas "Albiceleste" menggulung Burkina Faso dengan skor 7-0, namun dalam situasi yang kacau, di mana tim lawan menurunkan susunan pemain yang telah diubah dengan menyertakan pemain di bawah 23 tahun akibat pengaturan perjalanan yang ditangani oleh Federasi Sepakbola Argentina.

Timnas Burkina Faso menumpang penerbangan berbiaya rendah dan tidak mendapatkan bonus apa pun, yang menyebabkan perubahan mendadak pada susunan pemain ini.

Yang lebih buruk lagi, para pemain tiba di Argentina hanya tiga jam sebelum pertandingan dimulai, dan mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat setelah perjalanan panjang.

Akibatnya, hasil akhir diwarnai selisih gol yang lebih besar dari yang diperkirakan, dan hal ini tidak disukai oleh pers Argentina yang mengkritik keras situasi tersebut, serta menyebut apa yang terjadi sebagai sebuah skandal.

Krisis Terulang dengan Benin

Menurut situs "Foot Mercato", keadaan tampaknya tidak akan mereda. Sementara Lionel Messi akan menjalani pertandingan terakhirnya dengan seragam timnas Argentina pada Selasa 6 Oktober di Stadion Monumental di Buenos Aires, pertandingan melawan Benin akan digelar dalam suasana yang tidak biasa. Timnas Afrika itu menghadapi banyak masalah sebelum pertandingan, di mana fasilitasnya jauh dari ideal.

Tidak tersedia air panas bagi para pemain di hotel, sauna rusak, peralatan tidak memadai, serta lapangan latihan berumput sintetis dan ruang kebugaran tidak layak bagi sebuah tim profesional.

Selain itu, timnas Benin melakukan perjalanan dengan penerbangan yang memakan waktu 23 jam di kelas ekonomi, dan analis olahraga Jonas Bedi sempat kehilangan kesadaran.

Sejumlah pemain juga absen, yang paling menonjol adalah Junior Olaitan (Besiktas), Charlemagne Azonguetodi (TPS), dan Sahid Ngobi (VPS).

Namun, situasi membaik dan keadaan secara bertahap kembali normal. Meski demikian, ini merupakan periode yang berat bagi Benin, dan hal ini tidak akan memperbaiki reputasi Argentina, menjelang pertandingan yang dinantikan dunia.