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Malam yang terasa manis sekaligus pahit bagi Lionel Messi. Setelah menerima penghargaan Sepatu Emas MLS, pemain Argentina itu menelan kekalahan kandang bersama Inter Miami yang kini terancam tersingkir dari babak pascamusim. Tak hanya itu, mantan pemain Barcelona tersebut juga terlibat perselisihan di lapangan dengan seorang pemain lawan.

Inter Miami tumbang 0-3 di kandang melawan Columbus Crew pada laga pertama seri playoff Major League Soccer yang menggunakan format tiga pertandingan dengan dua kemenangan. Tim mantan pemain Inter, Kily González, kini harus memenangi laga berikutnya di kandang lawan untuk menghindari eliminasi dan membawa persaingan ke pertandingan ketiga yang menentukan.

Sebelum pertandingan dimulai, Messi menerima Sepatu Emas. Untuk tahun kedua berturut-turut, ia menjadi pencetak gol terbanyak musim reguler dengan 26 gol, tetapi selama pertandingan ia hanya nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan.

Ada pula insiden menegangkan antara Messi dan pemain lawan, Tapia. Setelah keduanya terlibat perebutan bola di dekat garis tepi, penyerang asal Cile itu menghalangi jalannya untuk memperlambat dimulainya kembali permainan. Tindakan itu membuat Pulce sangat marah. Dalam keadaan kesal, Messi melemparkan bola dengan tangannya ke arah Tapia hingga mengenai wajahnya. Keributan pun terjadi dan wasit meredakannya dengan memberikan kartu kuning kepada kedua pemain yang berselisih.