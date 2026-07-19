Messi akan mencetak rekor yang belum pernah dicapai oleh siapa pun dalam sejarah Piala Dunia

Di dunia sepak bola, ada pertandingan yang menentukan gelar juara, dan ada pula yang mengabadikan nama para pemainnya selamanya. Tampaknya final Piala Dunia 2026 termasuk dalam kategori kedua, karena Lionel Messi berada di ambang penulisan bab baru dalam legenda kariernya, dalam pertandingan yang berpotensi memberikan Argentina pencapaian bersejarah, sekaligus mungkin menjadi penampilan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Di antara impian mempertahankan trofi dan pertanyaan yang tak henti-hentinya mengenai masa depannya di level internasional, dunia menanti apakah malam ini akan menjadi awal babak baru atau akhir dari perjalanan yang telah menginspirasi seluruh generasi.

Argentina hanya berjarak satu langkah lagi untuk masuk ke dalam buku sejarah sepak bola. Tim asuhan pelatih Lionel Scaloni ini berambisi menjadi tim ketiga dalam sejarah yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia, setelah Italia yang menjuarai turnamen pada tahun 1934 dan 1938, serta Brasil yang meraih prestasi serupa pada edisi 1958 dan 1962.

Untuk mewujudkan impian ini dan merebut gelar dari Spanyol, juara Eropa, timnas Argentina membutuhkan penampilan luar biasa lainnya dari kapten mereka, Lionel Messi.

Apakah dia yang terhebat dalam sejarah sepak bola?

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai siapa pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, tidak mungkin menyangkal posisi yang ditempati Lionel Messi di antara para legenda olahraga ini, setelah ia menorehkan karier luar biasa yang dipenuhi gelar, prestasi, dan rekor.

Jika timnas Argentina berhasil menjuarai turnamen ini, Messi akan menjadi kapten pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mengangkat trofi tersebut dua kali, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris "BBC".

Meskipun empat penampilannya sebelumnya di turnamen ini tidak sesuai dengan ekspektasi, edisi 2022 menjadi penampilan terbaiknya, saat ia memimpin Argentina meraih gelar juara dunia, sementara kini ia hanya terpaut satu gol dari Kylian Mbappé dalam perburuan daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Yang menarik, Messi sempat mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah kekalahan di final Copa América 2016, sebelum akhirnya menarik kembali keputusannya dan terus menulis salah satu kisah terhebat dalam sejarah sepak bola.

Final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertandingan ke-34 dalam sejarah partisipasinya di ajang Piala Dunia, namun pertanyaan utamanya tetap: apakah ini akan menjadi penampilan terakhirnya dengan seragam biru-putih Argentina?

Apakah perjalanannya akan berlanjut hingga Piala Dunia 2030?

Masa depan Messi menimbulkan banyak tanda tanya, terutama menjelang Piala Dunia 2030, yang akan menampilkan pertandingan-pertandingan perayaan untuk memperingati 100 tahun sejak dimulainya turnamen tersebut, termasuk satu pertandingan di Argentina.

Jika ia memutuskan untuk terus bermain hingga saat itu, Messi akan berusia 43 tahun dan akan menjadi pemain lapangan tertua yang berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, kecuali jika Cristiano Ronaldo lebih dulu mencapai prestasi yang sama.

Hal ini tidak hanya akan menjadi rekor baru, tetapi juga memberinya kesempatan untuk bermain di pertandingan Piala Dunia di hadapan pendukung negaranya, sebuah faktor yang mungkin mendorongnya untuk melanjutkan karier internasionalnya.

Jurnalis Spanyol yang berspesialisasi dalam sepak bola, Guillem Balague, berpendapat bahwa pembicaraan mengenai pensiunnya Messi dari tim nasional masih terlalu dini.

Ia mengatakan: “Bahkan jika kita mendengar bahwa ini adalah akhir, saya meragukannya. Saya yakin ia akan terus bermain untuk tim nasional karena ia benar-benar menikmati apa yang dilakukannya... Saya tidak melihatnya puas hanya bermain untuk Inter Miami di liga Amerika lalu memutuskan untuk mengakhiri kariernya di sana.”

Penampilan Luar Biasa Lagi

Messi terus menunjukkan penampilan gemilang di Piala Dunia 2026, setelah mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan, hanya terpaut dua gol dari pencetak gol terbanyak turnamen, Kylian Mbappé, serta membawa Argentina ke final melalui serangkaian penampilan luar biasa.

Pelatih Lionel Scaloni memuji kaptennya dengan mengatakan: "Dia adalah bagian dari sejarah sepak bola, dia adalah legenda. Saya merasa bangga dia ada bersama kami. Dia adalah pemain terbaik yang pernah dilihat dunia sepak bola, dan mencapai final pada usia 39 tahun adalah hal yang luar biasa... Kami masih merindukan Diego Maradona, tetapi Messi masih bersama kami, dan karena itu kita harus menikmati setiap momen yang kita jalani bersamanya."

Mengenai masa depannya, Scaloni berkata: “Saya tidak tahu apakah ini pertandingan terakhirnya bersama tim nasional, Anda harus menanyakannya langsung kepadanya, karena kami belum membicarakan hal ini.”

Statistik Messi menunjukkan bahwa ia sedang menjalani fase luar biasa dalam karier internasionalnya, di mana ia mencetak 15 dari total 21 golnya di Piala Dunia setelah menginjak usia 35 tahun, sebuah perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan awal kariernya di turnamen tersebut.

Setelah menjuarai Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022, Messi membuktikan bahwa ia memiliki motivasi untuk terus bermain hingga edisi 2026, dan pertanyaan tetap muncul apakah semangat ini juga akan membawanya ke Piala Dunia 2030.

Balaghi mengatakan: “Saya tidak berpikir dia sudah mengucapkan kata terakhirnya. Dia masih mampu bermain penuh, bahkan dalam pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit.. Dalam pertandingan melawan Cape Verde, dia menempuh jarak 6,5 kilometer selama 90 menit pertama, dan 62% dari pergerakannya berupa berjalan kaki. Dia bisa berjalan lebih jauh jika mau, karena hasratnya terhadap permainan ini masih ada, dan itulah yang membuat saya yakin dia tidak akan meninggalkan tim nasional untuk saat ini.”

Kesempatan yang Sulit Ditolak

Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan di enam negara, di mana Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan turnamen, sementara Argentina, Uruguay, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah pertandingan perayaan untuk memperingati 100 tahun dimulainya Piala Dunia.

Kesempatan bermain di hadapan suporter Argentina dalam momen bersejarah ini mungkin menjadi faktor tambahan yang mendorong Messi untuk memperpanjang karier internasionalnya.

Sebelum final Piala Dunia di Qatar, Messi sempat mengisyaratkan bahwa turnamen tersebut akan menjadi yang terakhir dalam karier internasionalnya, dan saat itu ia berkata: “Saya sangat senang bisa mengakhiri perjalanan saya di Piala Dunia dengan bermain di final, dan fakta bahwa pertandingan terakhir saya adalah di final memberi saya perasaan yang luar biasa.”

Ia menambahkan: “Masih ada waktu bertahun-tahun hingga turnamen berikutnya, dan saya rasa saya tidak akan bisa ikut serta di sana, jadi mengakhiri perjalanan ini dengan cara ini akan menjadi hal yang sempurna.”

Namun kenyataannya berjalan ke arah yang berbeda, karena Messi kembali dan berlaga di edisi 2026, sehingga pernyataan apa pun yang mungkin ia sampaikan setelah final kali ini mungkin juga belum menjadi kata terakhir.

Messi Terus Memecahkan Rekor

Meskipun tidak mencetak gol di semifinal melawan Inggris, Messi menciptakan dua gol, sehingga menambah jumlah assistnya menjadi 12 dalam sejarah Piala Dunia, 10 di antaranya di babak gugur, sebuah rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Sepanjang karier sepak bolanya, Messi memiliki catatan prestasi yang luar biasa, di antaranya: “Pemain dengan gelar Ballon d’Or terbanyak, pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Barcelona, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga, pencetak gol terbanyak dalam satu tahun kalender, serta pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah sepak bola menurut statistik resmi”.

Adapun catatan terbesarnya di Piala Dunia meliputi: "Pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan total 34 pertandingan setelah tampil di final, dan salah satu dari dua pemain—bersama Cristiano Ronaldo—yang berpartisipasi dalam enam edisi Piala Dunia, serta satu-satunya pemain yang memenangkan penghargaan Ballon d’Or sebagai pemain terbaik turnamen sebanyak dua kali (2014 dan 2022)".

Selain itu, "satu-satunya pemain yang mencetak gol di semua babak gugur selama perjalanan meraih gelar Piala Dunia 2022, pemegang rekor jumlah umpan kunci terbanyak dalam sejarah turnamen dengan 12 umpan, serta berkontribusi dalam mencetak gol selama 11 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, yang merupakan rangkaian terpanjang sejak tahun 1966".

Selain itu, ia mencetak gol dalam sembilan pertandingan berturut-turut di Piala Dunia, yang merupakan rekor baru, dan akan menjadi pemain kedua dalam sejarah, setelah Cafu, yang tampil dalam tiga pertandingan final Piala Dunia.