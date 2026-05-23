Meskipun timnya terdegradasi, Robert Mühren mengakhiri masa jabatannya dengan senyuman: "Terima kasih, itu adalah tugas saya"

Robert Mühren secara resmi pensiun sebagai pemain sepak bola profesional hari ini. Penyerang berusia 37 tahun ini menggantungkan sepatu bolanya. Sayangnya, ia tidak dapat mengakhiri kariernya yang gemilang dengan kemenangan pada Sabtu sore: FC Volendam kalah di final babak play-off melalui adu penalti, sehingga Het Andere Oranje akan berlaga di Divisi Keuken Kampioen musim depan.

Namun, sore hari Mühren—yang juga memainkan pertandingan profesional ke-500-nya—sepertinya akan berbalik positif di babak perpanjangan waktu. Pemain berpengalaman ini berpikir ia akan mencetak gol penyama kedudukan 2-2 pada menit ke-100, yang akan membuat Volendam secara virtual tetap bertahan di Eredivisie. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama.

Gol tersebut dianulir setelah intervensi VAR, karena Yannick Leliendal melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Mühren melihat mimpinya sirna.

Meskipun sore itu penuh emosi—dengan perpisahan dan degradasi—Mühren bereaksi dengan sangat santai, termasuk soal golnya yang dianulir. "Sebenarnya bisa saja indah. Tapi sayangnya, pelanggaran itu. Sebenarnya saya sudah menduganya sebelumnya. Di satu sisi, kamu berharap ini adalah duel yang jantan, tapi wasit berkata: 'Saya tidak bisa berbuat apa-apa; itu seratus persen pelanggaran.'"

Namun, ia tetap menyalahkan timnya, terutama atas fase awal yang lemah dari tim tuan rumah. Dalam waktu singkat, mereka kebobolan dua gol. "Kami sendiri yang merusaknya dalam 20 menit pertama. Tidak masuk akal memulai final tahun ini seperti itu. Kemudian kami bangkit dengan cukup baik, tapi itu tidak cukup," katanya.

Setelah kariernya yang mengesankan, Mühren akan mulai bekerja sebagai asisten pelatih di Volendam, sebuah peran yang ia nantikan. "Menegur pemain? Ya, itu memang ada dalam diri saya," katanya sambil tertawa, dan mendapat banyak pujian dari reporter ESPN Hans Kraay junior.

Pria asal Volendam yang rendah hati itu kemudian menutup wawancara dengan gayanya sendiri setelah menerima semua pujian tersebut. "Terima kasih, itu hanya tugas saya," kata Mühren sambil tersenyum.