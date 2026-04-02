Meskipun terjadi bencana di Bosnia, Barcelona tetap teguh, dan Bastoni memberikan tanggapannya

Banyak laporan media belakangan ini menyebutkan keinginan Barcelona untuk mendatangkan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Namun, transfer ini memicu kontroversi setelah kesalahan fatal yang dilakukan pemain timnas Italia tersebut saat melawan Bosnia dan Herzegovina, yang mengakibatkan kegagalan Azzurri lolos ke Piala Dunia 2026.

Namun, jurnalis Italia terkemuka, Matteo Moretto, mengatakan bahwa pelatih asal Jerman Barcelona, Hansi Flick, sangat mengagumi kemampuan Bastoni, dan klub Catalan tersebut berencana untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Meskipun demikian, Barcelona menghadapi tantangan besar secara finansial, di mana kesepakatan tersebut tidak akan terwujud sebelum menjual beberapa pemain, demi menyediakan likuiditas yang diperlukan.

Moretto, jurnalis dari surat kabar "Marca" Spanyol, menambahkan bahwa Bastoni telah menyetujui untuk bergabung dengan Blaugrana, menegaskan bahwa sang pemain tidak hanya terbuka terhadap transfer tersebut, tetapi juga "sangat antusias" dengan langkah ini, di mana ia saat ini sedang menegosiasikan detail kontraknya dengan klub Spanyol tersebut.

Sementara itu, jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa hambatan berikutnya terletak pada kebutuhan untuk bernegosiasi dengan Inter Milan, yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

Namun, diyakini bahwa jika pemain tersebut memberitahu klubnya tentang keinginannya untuk hengkang, dan mengajukan tawaran senilai 60 juta euro ditambah variabel, maka penyelesaian kesepakatan tersebut akan memungkinkan.