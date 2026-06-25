Meskipun telah menyamai rekor historis mereka... mengapa Ochoa tidak mengenakan ban kapten para legenda seperti Ronaldo dan Messi?

Kiper veteran Meksiko, Guillermo Ochoa, terus menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia, setelah masuk dalam daftar langka pemain yang dipanggil untuk tampil di 6 edisi berbeda Piala Dunia. Namun demikian, ia belum menyandang gelar “Legenda” yang diberikan FIFA kepada para pemain dengan rekor penampilan terbanyak di turnamen tersebut.

Baik Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo, kapten Argentina dan Portugal masing-masing, telah mencatatkan partisipasi keenam mereka di turnamen ini (setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022), di mana keduanya telah menjalani dua pertandingan pertama fase grup pada edisi saat ini.

Kedua bintang tersebut tampil dengan mengenakan lencana FIFA di jersey mereka sebagai penghormatan atas pencapaian rekor mereka.

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Di sisi lain, Ochoa absen dalam dua pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan dan Korea Selatan, namun ia masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Republik Ceko dalam pertandingan yang berlangsung Kamis pagi ini pada putaran ketiga Grup A, tanpa mendapatkan penghormatan yang sama.

Meskipun Ochoa masuk dalam skuad timnas Meksiko di semua edisi Piala Dunia sejak Jerman 2006 hingga Piala Dunia 2022, FIFA tidak secara resmi mengklasifikasikannya sebagai salah satu pemain yang telah berpartisipasi dalam 6 turnamen dunia.

Mengapa FIFA tidak mengakui enam penampilan Ochoa?

Jawabannya terletak pada peraturan FIFA, yang mensyaratkan pemain harus benar-benar turun bermain dalam salah satu pertandingan turnamen, meskipun hanya selama satu menit, agar penampilannya dihitung sebagai penampilan resmi di Piala Dunia, seperti yang diungkapkan oleh surat kabar Spanyol "AS".

Meskipun Ochoa masuk dalam skuad Meksiko pada Piala Dunia Jerman 2006 dan Afrika Selatan 2010, ia tidak bermain dalam pertandingan apa pun saat itu. Hal ini berarti FIFA hanya menghitung empat penampilan aktifnya, bukan enam, meskipun ia masuk dalam enam skuad final turnamen tersebut.

Rincian ini menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar, karena banyak yang berpendapat bahwa sekadar masuk dalam enam edisi Piala Dunia berturut-turut sudah merupakan prestasi luar biasa, meskipun sang pemain tidak turun ke lapangan pada salah satunya.

Terlepas dari perdebatan statistik tersebut, Ochoa tetap menjadi salah satu nama terkemuka dalam sejarah sepak bola Meksiko, setelah menampilkan performa yang mengesankan di beberapa edisi Piala Dunia, terutama pada Piala Dunia 2014 dan 2018, di mana ia memainkan peran penting dalam kesuksesan timnas negaranya.

Meskipun catatan FIFA hingga saat ini belum mengakui statusnya sebagai pemain yang berpartisipasi dalam enam edisi Piala Dunia, posisinya sebagai salah satu kiper terhebat dalam sejarah Meksiko tampaknya sudah mapan, sementara masalah pengakuan penuh atas prestasinya yang luar biasa tetap terbuka untuk diperdebatkan.