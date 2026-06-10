Meskipun sudah pulih, mengapa Al-Aqidi tidak ikut serta dalam pertandingan persahabatan antara Arab Saudi dan Senegal?

Laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya Nawaf Al-Aqidi, kiper tim nasional Arab Saudi, dalam laga persahabatan melawan Senegal, meskipun ia telah pulih dari cedera yang dialaminya sebelumnya.

Timnas Saudi bermain imbang tanpa gol dengan timnas Senegal, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Rabu dini hari, dalam pertandingan persahabatan ketiga dan terakhir mereka sebelum dimulainya putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Daftar pemain timnas Saudi untuk pertandingan tersebut tidak mencantumkan nama kiper Nawaf Al-Aqidi, di mana ia tidak masuk sebagai pemain inti maupun cadangan, meskipun ia telah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam dua pertandingan persahabatan terakhir melawan Ekuador dan Puerto Riko.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan kiper Al-Nassr tersebut dalam pertandingan diambil oleh pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, serta tim medis, karena khawatir cedera tersebut kambuh sebelum dimulainya perjalanan Piala Dunia 2026.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Aqidi membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih sepenuhnya dari cedera, serta kesiapan penuh untuk berpartisipasi dalam pertandingan, tanpa khawatir cedera tersebut kambuh.

Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi akan berlaga di putaran final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya, di mana mereka berada di Grup H bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai turnamen dengan menghadapi tim Amerika Latin tersebut pada dini hari Selasa mendatang.