Meskipun sudah pulih, bintang Al-Hilal tidak masuk dalam rencana Inzaghi untuk kompetisi Asia

Di momen krusial musim ini, dan menjelang laga melawan Al-Khulud dalam Liga Roshen Saudi, Al-Hilal mendapat dorongan moral berkat pulihnya salah satu pemain kuncinya, di tengah upaya tim untuk memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya menjelang pertandingan domestik dan kontinental mendatang.

Nasser Al-Dossari, gelandang Al-Hilal, telah pulih dari cedera jari kaki yang membuatnya absen dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kondisi teknisnya belum sepenuhnya pulih sehingga ia belum dapat diturunkan dalam laga melawan Al-Khulud pada pekan ke-29, yang akan digelar malam ini di Stadion "Al-Mamlakah Arena" di Riyadh.

Menurut surat kabar Al-Riyadhiah, peluang Al-Dossari untuk tampil melawan Al-Sadd dari Qatar, Senin mendatang, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia, juga terlihat tipis, karena ia perlu meningkatkan kebugarannya setelah absen lebih dari sebulan dari latihan.

Di sisi lain, Al-Hilal kembali diperkuat kaptennya, Salem Al-Dossari, serta sayap Sultan Mandash, setelah keduanya pulih dari cedera, sementara staf teknis yang dipimpin pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, diperkirakan akan menentukan susunan pemain akhir dalam rapat teknis sebelum pertandingan.

Al-Hilal saat ini menempati peringkat kedua di klasemen Liga Roshen Saudi dengan 65 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr, yang membuat tim ini berada di bawah tekanan untuk terus meraih kemenangan di putaran-putaran mendatang.