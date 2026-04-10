Pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan penampilan pemain sayap Prancisnya, Kingsley Coman, dalam pertandingan mendatang melawan Al-Akhdoud.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud, besok Sabtu, di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam rangkaian pekan ke-28 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Jesus memanggil 21 pemain untuk bertolak ke Najran, termasuk Coman, setelah ia pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam pertandingan melawan Al-Najma sebelumnya, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Meskipun demikian, pelatih asal Portugal itu tidak memasukkan pemain sayap asal Prancis tersebut ke dalam susunan pemain inti selama sesi latihan terakhir pada hari Jumat ini, sebagai persiapan untuk pertandingan tersebut.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Jesus akan memutuskan apakah Koman akan diturunkan sebagai starter atau sebagai pemain pengganti dalam rapat teknis yang akan diadakan sebelum pertandingan, besok Sabtu.

Koman dianggap sebagai salah satu pemain terkemuka Al-Nassr musim ini, di mana ia telah tampil dalam 32 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 10 gol dan memberikan 11 assist.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada keduanya.