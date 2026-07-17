Meskipun suasana sedang memanas... Kaos Messi berhasil sampai ke tangan seorang bintang sepak bola Inggris

Nasib kembali tidak berpihak pada tim nasional Inggris sehingga impian mereka untuk meraih kejayaan di Piala Dunia 2026 pun sirna; di mana "Tiga Singa" gagal mengulangi satu-satunya prestasi mereka yang diraih pada tahun 1966 enam dekade lalu, setelah kalah dalam semifinal epik melawan Argentina asuhan Lionel Messi, yang membawa negaranya ke final dengan mencetak dua gol penentu di menit-menit akhir pertandingan yang digelar di kota Atlanta.

Beberapa jam setelah kejutan tersebut, laporan mengungkap identitas pemain timnas Inggris yang mendapatkan jersey Messi setelah pertandingan, meskipun ada permusuhan historis antara kedua negara dan ketegangan yang menyelimuti suasana baik selama pertandingan maupun setelahnya.

Pemain yang “beruntung” mendapatkan jersey Messi adalah bek Jed Spence, yang tampil menonjol sebagai salah satu pemain terbaik dalam skuad asuhan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel. Pengumuman ini disampaikan melalui saudara perempuannya, Priya Spence, seorang pembuat konten yang secara dekat mengikuti perjalanan karier sang kakak di turnamen yang digelar di Amerika Serikat tersebut.

Pemain berusia 25 tahun yang saat ini membela Tottenham Hotspur ini telah tampil dalam ketujuh pertandingan Inggris di Piala Dunia, di mana ia menjadi starter dalam tiga di antaranya. Pada laga melawan Argentina, ia untuk pertama kalinya bermain penuh selama 90 menit di turnamen ini, dengan menampilkan performa menawan yang menjadikannya salah satu bintang terkemuka di lapangan, terutama selama babak pertama.

Melalui akun resminya di platform “Instagram”, bek kanan keturunan Jamaika ini menyampaikan pesan yang menyentuh kepada para penggemar, di mana ia mengatakan: “Hati saya hancur, dan itu adalah deskripsi yang paling ringan… Kami telah memberikan segalanya, dan meninggalkan jiwa serta hati kami di lapangan, namun keberuntungan tidak berpihak pada kami. Ini adalah kelompok pemain yang sangat istimewa, dan saya bangga menjadi bagian dari tim ini! Kami akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.. Allah Maha Besar.”

Penampilan gemilang mantan bintang klub-klub seperti Middlesbrough, Nottingham Forest, Stade Rennais, Leeds United, dan Genoa, telah menjadikannya incaran klub-klub besar Eropa; baru-baru ini, klub-klub seperti Inter Milan (Italia), Everton (Inggris), dan Juventus (Italia) bergerak untuk mendekatinya dan merekrutnya sebagai persiapan untuk musim depan.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Inggris akan mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia besok malam, Sabtu, di kota Miami, saat mereka menghadapi rival abadi mereka, tim nasional Prancis, dalam pertandingan sengit untuk menentukan pemenang medali perunggu dan peringkat ketiga.