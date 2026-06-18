Meskipun Republik Demokratik Kongo mengalami kendala... Roberto Martínez fokus pada negosiasi untuk meraih kemenangan

Masa depan Roberto Martínez, pelatih asal Spanyol yang memimpin tim nasional Portugal, masih belum jelas, setelah perjalanan “Brasil Eropa” itu berakhir di Piala Dunia 2026.

Martínez memimpin Portugal di Piala Dunia 2026, dan timnya mengalami hasil imbang (1-1) dalam pertandingan pertama kemarin, Rabu, melawan Republik Demokratik Kongo.

Portugal akan bertanding di babak kedua melawan Uzbekistan pada Selasa malam mendatang, sementara akan menghadapi Kolombia pada pertandingan penutup babak penyisihan grup pada Minggu dini hari, 28 Juni mendatang.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Martinez akan meninggalkan jabatan pelatih Portugal setelah Piala Dunia berakhir, untuk mencari tantangan baru dalam karier kepelatihannya.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo, Martínez ditanya mengenai laporan yang mengaitkannya dengan kepergiannya setelah turnamen tersebut, dan ia menegaskan bahwa hal itu tidak layak menjadi perbincangan yang begitu heboh.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Marca" Spanyol, "Tidak ada berita apa pun mengenai masa depan saya. Fokus kami tertuju pada melanjutkan pekerjaan yang telah kami mulai tiga setengah tahun lalu. Kami kini berada di Piala Dunia setelah menjalani 40 pertandingan, dan setelah menjuarai Liga Bangsa-Bangsa Eropa. Seluruh perhatian kami tertuju pada turnamen ini, jadi saya ulangi: tidak ada berita apa pun."

Meskipun ada pernyataan Martinez, jurnalis Fabrice Hawkins dari jaringan “RMC Sport” menegaskan melalui akun resminya di “X” bahwa Martinez sedang sibuk dengan negosiasi bersama Al-Nassr dari Arab Saudi yang telah dimulai sebelum Piala Dunia dimulai.

Sementara itu, situs “Foot Mercato” berkomentar: “Pengumuman pembicaraan ini selama Piala Dunia pasti akan memicu pertanyaan, begitu pula kemungkinan bahwa dia akan melatih klub masa depan Ronaldo… Pemain yang hampir tidak terlihat kemarin, namun pelatihnya tetap mempertahankannya di lapangan.”

Perlu dicatat bahwa pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, telah meninggalkan jabatan pelatih Al-Nassr, setelah membawa tim tersebut meraih gelar Liga Roshen Saudi.











