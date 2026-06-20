Meskipun Ravinia mengalami cedera... Ancelotti menyampaikan kabar gembira kepada para penggemar Brasil

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, menegaskan bahwa bintang timnya, Neymar da Silva, sudah siap untuk tampil dalam laga penentu melawan Skotlandia pada Rabu mendatang, setelah absen dalam dua pertandingan melawan Maroko dan Haiti akibat cedera pada betis kanan, Sementara itu, "Seleção" mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami Raphinha saat meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti.

Ancelotti mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Neymar akan berlatih secara individu hari Sabtu ini, kemudian akan bergabung dengan tim pada hari Senin dan akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia.”

Pemain bernomor punggung 10 itu tidak ikut bersama rombongan Brasil ke Philadelphia, kota tuan rumah pertandingan melawan Haiti, melainkan tetap tinggal di New Jersey untuk melanjutkan pemulihan dari cedera yang membuatnya absen sejak 17 Mei lalu, saat ia mengalami pembengkakan di betis saat bermain bersama Santos.

Laporan medis sebelumnya telah menegaskan bahwa cedera tersebut akan mengharuskan Neymar berhenti berlatih selama hingga 3 minggu, yang menimbulkan kekhawatiran besar di kamp Brasil mengenai kesiapannya untuk Piala Dunia.

Namun, kabar gembira tentang kembalinya Neymar diimbangi dengan pukulan telak akibat cedera yang dialami Raphinha, yang terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama karena cedera pada otot paha belakangnya. Ia menerima perawatan dari tim medis di lapangan, tampak sangat terpukul, dan terlihat menerima kata-kata penyemangat dari rekan setimnya, Gabriel Magalhães.

Timnas Brasil telah bangkit dari hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko pada pertandingan pembuka, dengan meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti, yang menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026.