Meskipun Piala Dunia telah berakhir... Pelatih Cape Verde mengucapkan selamat kepada tim nasional Arab Saudi

Bobista, pelatih tim nasional Cape Verde, tak lupa mengucapkan selamat kepada tim nasional Arab Saudi, meskipun tim tersebut harus tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Bobista mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi: "Kami tahu bahwa tim nasional Arab Saudi berbahaya dalam serangan balik, jadi kami memiliki rencana taktis untuk menghadapinya."

Ia menambahkan: “Kami berusaha mencegah tim Saudi menguasai bola, dan kami berhasil mengatasi kesulitan dengan tekad yang kuat serta penampilan yang berkualitas. Kami harus mengucapkan selamat kepada tim nasional Saudi atas penampilannya dalam pertandingan ini.”

Ia melanjutkan: “Kami senang karena kami bermain dengan sikap positif, dan ini mencerminkan karakter para pemain; kami juga menunjukkan bahwa kami tidak takut pada lawan.”

Dia menyimpulkan: “Kami adalah negara kecil; tujuan kami adalah melakukan segala hal tanpa rasa takut. Kami memiliki kekuatan mental dalam ketiga pertandingan tersebut, menunjukkan kemampuan yang tinggi, dan membuktikan bahwa kami mampu lolos.”

Timnas Cape Verde lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai runner-up Grup 8 dengan raihan 3 poin, setelah bermain imbang melawan timnas Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, dalam partisipasi pertamanya sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia.