Meskipun mengalami kekalahan dari Spanyol... Gol-gol di Piala Dunia ini adil bagi Real Madrid

Hasil undian Piala Dunia 2026 memberikan keadilan bagi Real Madrid, setelah klub tersebut mengalami kejutan besar dari tim nasional Spanyol yang tidak memanggil satupun pemain dari skuad Los Blancos.

Jaringan statistik Opta menyebutkan bahwa Real Madrid kini menjadi klub dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh seluruh pemainnya di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, setelah para pemainnya secara keseluruhan mencetak 10 gol.

Real Madrid unggul dengan selisih 4 gol dari para pesaing terdekatnya, yaitu Crystal Palace, Sunderland, dan Paris Saint-Germain, yang masing-masing pemainnya telah mencetak 6 gol.

Gol-gol yang dicetak oleh para pemain Real Madrid di Piala Dunia 2026 berasal dari Kylian Mbappé (4 gol) bersama timnas Prancis, Vinícius Júnior (4 gol) bersama Brasil, Arda Güler (1 gol) bersama Turki, dan Jude Bellingham (1 gol) bersama Inggris.

Perlu dicatat bahwa bintang Prancis Kylian Mbappé dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak La Liga dalam dua musim terakhir.