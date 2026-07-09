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Meskipun mengalami cedera yang aneh... Henderson tetap menjalankan peran kepemimpinannya di Piala Dunia

Norway vs England
Norway
England
World Cup
J. Henderson
Norwegia
Inggris
AS

Pesan untuk para bintang Inggris menjelang pertandingan melawan Norwegia

Pemain veteran Inggris, Jordan Henderson, mengirimkan pesan kepada rekan-rekannya di tim nasional Inggris, setelah menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya saat merayakan kemenangan atas Meksiko.

Henderson mengalami cedera aneh setelah melompati papan iklan dan jatuh dengan posisi yang tidak seimbang sehingga pergelangan tangannya terkilir, saat merayakan kemenangan 3-2 atas Meksiko bersama para penonton di Stadion Azteca. Ia membutuhkan oksigen saat dibawa dengan tandu oleh tim medis sebelum kemudian dilarikan ke rumah sakit di ibu kota.

Henderson memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya setelah menjalani operasi pada pergelangan tangannya yang patah pada Rabu kemarin.

Pemain berusia 36 tahun itu mengunggah postingan pertamanya di Instagram sejak menjalani operasi tersebut, dengan menulis: “Operasi sudah selesai! Mari bersiap untuk pertandingan besar pada hari Sabtu. Terima kasih kepada semua staf yang merawat saya di Kansas City Orthopedic Institute, terutama ketiga ahli bedah yang melakukan operasi: Dr. Kenneth B. Onro, Dr. Mark J. Winston, dan Dr. Kirk McLog."

Banyak rekan setim Jordan di timnas Inggris, seperti Marcus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham, dan Declan Rice, segera menunjukkan dukungan mereka kepadanya, serta menambahkan emoji berbentuk hati di kolom komentar.

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Klubnya, Brentford, juga mengirimkan pesan yang berbunyi: “Semoga lekas sembuh, Jordan!”

Henderson pun terbang ke Kansas City untuk bergabung dengan tim dan memberikan dukungan menjelang pertandingan perempat final melawan Norwegia. Hal ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi tim, terutama karena ia merupakan sosok yang sangat disayangi di antara rekan-rekannya.



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