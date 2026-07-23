Sebagaimana dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten, tanda-tanda menunjukkan bahwa kiper berusia 24 tahun tersebut kemungkinan besar akan hengkang pada bursa transfer saat ini.

Menurut laporan tersebut, Ramaj ingin "segera hengkang" dari Dortmund agar bisa bergabung dengan klub baru. Oleh karena itu, BVB dan pihak manajemennya pun telah memutuskan untuk menjual kiper tersebut dan membiarkannya pergi secara permanen.

Musim lalu, Ramaj dipinjamkan ke 1. FC Heidenheim, di mana ia memang terdegradasi langsung dari Bundesliga bersama tim yang finis di peringkat ke-17, namun ia berhasil tampil meyakinkan dengan performa yang cukup solid.

Meskipun demikian, jalannya menuju tim inti BVB tertutup, mengingat Gregor Kobel telah menjadi kiper utama yang tak terbantahkan di sana. Hanya jika kiper asal Swiss itu dijual, barulah Ramaj memiliki peluang, namun saat ini tampaknya hal itu tidak akan terjadi.

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Diant Ramaj bahkan tidak masuk dalam skuad saat laga uji coba BVB

Dalam pertandingan uji coba terbaru melawan tim Regionalliga Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Ramaj bahkan tidak masuk dalam daftar pemain meskipun kiper asal Swiss tersebut absen. Sebagai gantinya, kiper cadangan utama Alexander Meyer diturunkan selama satu babak, sedangkan 45 menit berikutnya dijaga oleh Patrick Drewes.

Tampaknya pihak BVB tidak ingin mengambil risiko cedera yang dialami Ramaj, yang akan menggagalkan semua rencana transfer.

Pemain berusia 24 tahun itu telah dengan sangat jelas menunjukkan tahun lalu bahwa ia tidak akan puas hanya duduk di bangku cadangan di Dortmund. “Saya harus bermain. Oleh karena itu, bagi saya sudah pasti: Saya tidak akan duduk di bangku cadangan di Dortmund,” kata Ramaj sebelum dipinjamkan ke Heidenheim.

Hal yang bisa menjadi masalah bagi BVB adalah saat ini tampaknya tidak ada klub yang tertarik pada kiper tersebut. Menurut informasi dari Ruhr Nachrichten, Borussia belum menerima permintaan apa pun terkait Ramaj, yang kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga 2029.