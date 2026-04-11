Meskipun Keno dan Malcom cedera, Al-Hilal tetap memelihara harapan terakhir menjelang laga melawan Al-Sadd

Klub Al-Hilal masih memelihara harapan terakhir agar dua bintang mereka, sayap asal Brasil Malcom dan gelandang asal Arab Saudi Mohammed Kanoo, dapat tampil dalam pertandingan melawan Al-Sadd dari Qatar di Liga Champions Asia.

Klub Al-Hilal mengumumkan, Jumat kemarin, bahwa Malcom dan Kano mengalami cedera, setelah kemenangan 6-0 atas Al-Khaloud, Rabu lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

"Al-Za'im" menjelaskan bahwa Kano mengalami cedera pada otot betis belakang, sementara Malcom merasakan nyeri pada otot paha belakang. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sinar-X pada area cedera untuk mengetahui tingkat keparahan dan lama absennya dari lapangan.

Meskipun kemungkinan mereka bermain melawan Al-Sadd sangat kecil, surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi menegaskan bahwa pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan untuk membawa kedua pemain tersebut bersama rombongan tim yang akan bertolak ke Jeddah untuk menjalani pertandingan.

Al-Hilal akan menghadapi Al-Sadd, lusa Senin, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada babak 16 besar turnamen Asia.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kedua bintang Al-Hilal akan melanjutkan program terapi dan rehabilitasi mereka di Jeddah, dengan keputusan akhir mengenai partisipasi mereka dalam pertandingan melawan tim Qatar akan ditentukan besok, Minggu.

Malcom telah tampil dalam 33 pertandingan bersama Al-Hilal sejak awal musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 11 assist, sementara Keno mencetak 5 gol dan memberikan 5 assist dalam 36 pertandingan.

Al-Hilal berupaya merebut kembali gelar juara Asia setelah absen selama tiga edisi terakhir, tepatnya sejak gelar terakhir mereka pada 2021, di mana mereka kalah sekali di final dan tersingkir dua kali di semifinal sejak saat itu.