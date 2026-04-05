Meskipun kemenangan sudah jauh dari jangkauan, Tony memanaskan persaingan Liga Roshen dengan pesan yang menentukan

Meskipun Al-Nasr semakin menjauh di puncak klasemen Liga Profesional Roshen, penyerang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Tony, menolak menyerah dengan sisa 7 putaran lagi.

Tony mencetak gol dalam kemenangan mudah Al-Ahli atas Damak, Sabtu kemarin, dengan skor 3-0, dalam putaran ke-27 Liga Profesional Roshen.

Tony mengatakan dalam wawancara dengan program "Action with Walid": "Liga belum berakhir, kami percaya pada peluang kami untuk bersaing memperebutkan gelar hingga akhir."

Dia menambahkan: "Kami akan menjalani semua pertandingan mendatang dengan kekuatan dan semangat yang sama, berharap lawan-lawan kami tersandung, dan kami akan berusaha membuat para penggemar senang."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Kami juga memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions Asia, karena fase saat ini adalah yang paling sulit."