Nestor El Maestro, pelatih tim Al-Najma Saudi, menyoroti sisi positif dari penampilan para pemainnya saat menghadapi Al-Nassr, meskipun timnya kalah dengan skor 2-5 pada Jumat malam dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen Saudi.

El Maestro menyatakan kepuasannya terhadap performa umum dan semangat yang ditunjukkan timnya saat menghadapi salah satu tim terkuat di liga, sambil menyoroti bahwa timnya memiliki strategi yang baik selama sebagian besar pertandingan.

El Maestro mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Saya rasa kami memiliki rencana yang baik, dan level permainannya bagus, namun sulit bagi kami untuk beradaptasi setelah cedera Nabil Dunga dan keluarnya dia pada babak pertama."

Pelatih tersebut mengakui bahwa kondisi fisik para pemainnya menghalangi mereka untuk mempertahankan performa yang sama selama 90 menit, sambil menambahkan: "Kami kebobolan gol terbanyak di menit-menit akhir karena penurunan konsentrasi, dan kami selalu membahas hal ini, namun ini sama sekali bukan hal yang positif."

Apa yang terjadi di ruang ganti? Jesus melampiaskan kemarahannya pada Mohamed Al-Aqel

Video.. Cristiano kehilangan kesabaran menghadapi perilaku "Dunga" yang berulang

Di sisi lain, ia menyoroti hal positif dari mencetak dua gol melalui permainan terbuka dan serangan terorganisir di luar kandang tim, serta menggambarkan perlawanan energi serangan Al-Nassr sebagai "hal yang sangat sulit".

Pelatih asal Inggris itu juga menekankan kekagumannya yang besar terhadap performa para pemain lokal di tim, menganggap hal itu sebagai motivasi penting baginya secara pribadi.

Al-Najma saat ini berada di peringkat ke-18 (terbawah kedua) di klasemen Liga Roshen dengan hanya mengumpulkan 8 poin, dengan tujuh putaran tersisa hingga akhir musim, di tengah perjuangan berat untuk menghindari degradasi.