Penyerang Al-Ahli Saudi asal Inggris, Ivan Tony, terus menunjukkan performa gemilangnya bersama tim nasional Inggris dengan mencetak hat-trick baru, meskipun ia belum pernah bermain satu menit pun di Piala Dunia 2026 hingga saat ini.

Timnas Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam pertandingan yang berlangsung Rabu lalu, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Ivan Tony tidak turun dalam pertandingan tersebut, karena ia tetap berada di bangku cadangan hingga akhir pertandingan, sementara penyerang utama Harry Kane tampil gemilang dan mencetak dua gol, salah satunya dari tendangan penalti.

Surat kabar Inggris “The Sun” melaporkan bahwa timnas Inggris menjalani pertandingan persahabatan, Kamis kemarin, kurang dari 24 jam setelah menghadapi Kroasia, melawan tim AS Sporting Kansas City.

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, yang memimpin timnas Inggris, memastikan pertandingan tersebut digelar untuk memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang tidak turun dalam laga melawan Kroasia, guna menjaga kondisi fisik mereka.

Pertandingan tersebut menjadi ajang penampilan gemilang Ivan Tony, yang mencetak 3 gol atau “hat-trick”, meskipun pertandingan hanya berlangsung selama 50 menit, dengan masing-masing babak berdurasi 25 menit, sementara Morgan Rodgers dan Ollie Watkins masing-masing mencetak satu gol.

Hat-trick ini menjadi yang kedua yang dicetak Tony dalam pertandingan persahabatan timnas Inggris selama periode Piala Dunia, di mana yang pertama terjadi saat mengalahkan tim Miami AS dengan skor 6-0, pekan lalu.

Timnas Inggris sedang bersiap menghadapi Ghana, Selasa mendatang, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, di mana kemenangan akan memastikan mereka lolos ke babak 32 besar, tanpa perlu memperhitungkan hasil putaran terakhir.